Intenten ocupar un edifici buit a Castellbell i el Vilar

Castellbell i el Vilar ha registrat un nou intent d'ocupació en un complex de pisos buit, situat al carrer de la Bauma, número 1-3, que finalment es va frustrar perquè va sonar l'alarma. Segons explica l'alcalde, Adrià Valls, es tracta d'un complex propietat d'un fons d'inversió que anys enrere havia estat ocupat i que actualment està a la venda.

L'intent d'ocupació es va produir diumenge 4 d'agost al vespre, quan va sonar l'arma de l'edifici després que uns desconeguts intentessin accedir-hi per una finestra dels pisos inferiors. Els veïns van alertar la policia en sentir l'alarma, però quan els Mossos van arribar fins al lloc, ja no hi havia ningú.

L'Ajuntament informa que l'endemà al matí es va inspeccionar l'edifici i es va informar la propietat del complex sobre l'intent d'ocupació. L'incident arriba dues setmanes després que el consistori tallés la llum i l'aigua d'un habitatge del passatge Joan Grau davant d'una ocupació conflictiva que generava problemes de convivència a la zona per les baralles contínues i el possible tràfic de drogues.