L’Escola d’Adults de Santpedor oferirà cursos d’acolliment lingüístic i de català amb matrícula oberta tot l’any

L’Oferta Formativa de l’Aula d’Adults de l’Ajuntament de Santpedor fa una aposta per la formació del català, i per això oferirà dos cursos gratuïts d’acolliment lingüístic per a persones nouvingudes coordinats a través de la regidoria de Drets Socials, i tres cursos més per obtenir el nivell de català intermedi (B2), de suficiència (C1) i superior (C2).

En aquesta línia, l’Ajuntament pretén motivar la ciutadania en l’aprenentatge i l'ús de la llengua com un canal i un vehicle de comunicació per fomentar la integració a la societat i que, al mateix temps, sigui una eina per a la defensa de la cultura i la identitat catalanes. A banda d'això, l'Ajuntament també posarà a disposició de la ciutadania un programa de formació contínua i tallers de formació i lleure per al curs 2024-2025.

Tots els alumnes inscrits a català o anglès que no facin iniciació hauran de passar una prova de nivell entre el 2 i el 6 de setembre a les oficines municipals, i per a la qual caldrà demanar hora prèvia. La xerrada informativa per a nous alumnes tindrà lloc el dijous 12 de setembre a les 6 de la tarda a la Capella de Sant Andreu.

Els cursos i tallers tenen una durada d’octubre a juny i seguiran el calendari escolar.