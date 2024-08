El traçat del Cardener de col·lector de salmorres es començarà el 2025

El projecte del nou col·lector de salmorres ja té a punt la peça que li faltava, tot i que no es preveu que les obres d’aquesta part comencin fins a l’any que ve. Es tracta del ramal que ha de donar servei a la banda del Cardener (ha d’arribar fins a Cardona), la tramitació del qual s’ha endarrerit perquè s’ha hagut de fer una modificació del projecte inicial, que ja ha rebut el llum verd definitiu.

El que va motivar el canvi respecte del que s’havia redactat inicialment va ser la petició de l’empresa ICL de poder disposar d’aigua regenerada per als processos de producció i la dissolució de la sal que, a través d’aquesta canonada (ara encara amb l’antiga, que data de la dècada dels 80), envia fins al mar. Aquesta demanda, que la Generalitat va acceptar i que s’ha plantejat que es faci des de la depuradora d’aigües residuals de Manresa, va obligar a tramitar la modificació del projecte per tal d’incorporar, en paral·lel al nou col·lector, la construcció de la canonada que haurà de fer arribar aquesta aigua regenerada des de la planta de tractament fins a les instal·lacions de l’empresa minera a Súria.

Ara bé, aquesta aprovació definitiva del projecte modificat tot just permet iniciar el procediment per a la construcció d’aquesta part del col·lector. Segons han concretat fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua (responsable del projecte i titular de la canonada), ara cal enllestir el procés d’expropiacions dels terrenys que s’hauran d’afectar per al pas de la instal·lació; posteriorment s’haurà de licitar l'obra i, un cop adjudicada, ja es podran iniciar els treballs.

La previsió, però, és que amb tot aquest recorregut administratiu per endavant, l’inici dels treballs no es produeixi fins a principis de l’any que ve, motiu pel qual no es preveu disposar del nou col·lector, que es completarà amb aquest ramal, fins al 2026. Cal recordar, però, que bona part dels traçats de la nova conducció (els que no es van haver de modificar) ja fa alguns mesos que estan en construcció.

Aquesta modificació del projecte per la banda del Cardener ha tingut sectors contraris al factor que l’ha motivada. El 2020 es va conèixer la intenció de l'empresa ICL de poder disposar d’aigua de depuradores per als seus tractaments de la sal, després de tramitar la petició d'una concessió anual al voltant dels 8,5 hectòmetres cúbics d'aigua regenerada de l’estació de Manresa (el 80% de la que en surt), que en aquest cas utilitzaria per a la seva activitat industrial a Súria, tant per als processos de producció com per als d'evacuació de residus salins cap al mar a través del futur nou col·lector de salmorra.

Un dels actors que, per exemple, hi va expressar públicament el seu desacord amb l’ús d’aquesta aigua per part de l’empresa minera va ser el sindicat Unió de Pagesos, que sobretot en qüestionava la construcció i objectiu en l’actual context de canvi climàtic. Es tracta d’un cabal provinent d'aigües residuals de la capital del Bages que passen pel procés de tractament i que, per tant, s'afegeixen al cabal global de la conca fluvial Cardener-Llobregat.

D’altra banda, a principi d’any, i davant les crítiques d’alguns sectors, l’empresa minera exposava que la concessió per disposar d’aquesta aigua no serà efectiva fins a l'any 2027 -que és quan es preveu que estigui acabada la canonada- i que servirà per diluir part del material dipositat als runams salins que s'acumulen al Bages. D'aquesta manera, destacava la companyia, es complirà amb el Pla Urbanístic que dictamina la retirada progressiva dels dipòsits. El cost de les obres les assumirà ICL, tot i que l'ACA n'avança una part sense que l'empresa els hagi de retornar amb interessos.

D’altra banda, tal com va explicar Regió7 fa un any, ICL Iberpotash també ha sol·licitat l’aprofitament de part de l’aigua de la depuradora de Sallent, per al tractament igualment de la sal que contenen els runams que hi ha en aquest municipi derivat de l’activitat minera, i per a la dissolució d’una part i la seva evacuació a través del futur nou col·lector de salmorres.

El col·lector ja avança

Pel que fa al conjunt del nou col·lector de salmorres, amb l’excepció d’aquest tram del Cardener, la resta ja fa gairebé un any que avança. El projecte està dividit en quatre trams, i la situació actual és que hi ha en plena execució el del sud del Bages, de Castellgalí fins a Abrera (on hi ha la planta potabilitzadora d’Aigües Ter Llobregat). La previsió és que estigui acabat a l’últim trimestre de l’any que ve. Pel que fa als dos ramals en què es divideix aquesta conducció a partir de Castellgalí cap al nord, el que va cap a Sallent té l’obra ja en marxa i la previsió de finalització el novembre del 2025. Mentre que el que ha d’anar fins a Cardona passant per Súria és el que es començarà el 2025, un cop ara ja té aprovada aquesta modificació del projecte. Finalment, el tram fins al Prat, on desemboca al mar, té l’obra adjudicada i una previsió de finalització al juny de l’any que ve.

Infraestructura clau

Cal recordar que el nou col·lector de salmorres és considerat una infraestructura clau (l’execució de la qual va a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua), per als processos de la planta minera d’Iberpotash a Súria i per donar sortida al material acumulat als runams, ja que l’actual té una capacitat de desguàs insuficient per a les necessitats de l’empresa i, a més, està molt deteriorat, la qual cosa causa incidències freqüents que es tradueixen en trencaments i vessaments, que sovint obliguen a aturar-lo.

L'abril del 2021, la Generalitat es va comprometre a tenir del tot acabat el nou col·lector de salmorres el 2025, però des de llavors ha seguit acumulant retards, tot i que ara la seva construcció ja és una realitat.

El col·lector passa per 22 municipis

El nou col·lector tindrà una longitud de 122 quilòmetres i transcorrerà per 22 municipis del Bages i el Baix Llobregat, amb una capacitat de transport de 1.683 litres per segon. Es farà per trams, d’Abrera a Castellgalí, i d’aquí cap a Balsareny i cap a Súria i Cardona, de manera que es donarà continuïtat als 32 quilòmetres de col·lector que ja es van renovar els anys 2007 i 2008 entre Abrera i el Prat de Llobregat.

L’actual col·lector de salmorres, fet de fibrociment, es va començar a construir el 1982, després de dècades d’intencions i projectes, i va entrar en funcionament el 1988.

Subscriu-te per seguir llegint