Artés preveu tenir vigent l’any que ve el nou pla general urbanístic

L’Ajuntament d’Artés preveu tenir l’any que ve el nou pla urbanístic que posarà al dia la planificació del municipi, ja que substituirà l’actual document, de més de tres dècades de vigència. El consistori va aprovar inicialment el futur POUM el mes de març passat, un pla que, entre altres aspectes, destaca per l’aposta per un creixement interior, aprofitant sectors encara per desenvolupar i solars no utilitzats.

En aquests moments, el consistori té el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en període d’exposició pública i de recepció d’al·legacions, que estarà obert fins al 9 d’octubre. Un cop es tanqui el període d’exposició pública, l’oficina les al·legacions presentades i els diferents informes emesos per organismes sectorials. Aquesta avaluació permetrà avançar en l’elaboració del document per a l’aprovació provisional, últim pas abans de la definitiva i posterior entrada en vigor del nou pla urbanístic.

Fonts municipals han destacat que aquest període d’exposició pública «està sent força positiu, i s’està assolint el principal objectiu d’aquest procés de consulta pública que és consensuar amb el veïnat les propostes d’ordenació del document aprovat inicialment. Fins al moment s’han portat a terme una trentena de reunions de treball, s’han celebrat tres sessions públiques i s’han rebut aportacions constructives per part de la ciutadania».

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Artés aprovat inicialment parteix del criteri prioritari que «contribueixi a regenerar i millorar el teixit residencial i industrial existent abans que proposar nous creixements urbanístics extensius que ocupin el sòl rústec», segons van explicar fonts de l’equip de govern quan se’n va fer l’aprovació inicial. En aquest sentit, el nou POUM tan sols preveu dos sectors de sòl urbanitzable de petita dimensió que són assumits «com una reserva a mitjà i llarg termini i que se situen en sòl rústec d’escàs valor paisatgístic i ambiental». Per tant, l’aposta és que una part significativa de tot el potencial de nous habitatges, verd públic i equipaments que proposa el pla es materialitzen dins els límits del sòl urbà existent. A més, el POUM integra les recomanacions tècniques aportades per diferents estudis impulsats en els darrers anys, com el que se centra en la regeneració del nucli antic.

No a la variant sud

Pel que fa al sòl rústec, l’executiu en destaca que el pla urbanístic «defensa el seu valor productiu, cultural i ecològic, i reconeix el seu paper clau en l’economia i qualitat de vida dels artesencs i artesenques». En aquest sentit, un dels aspectes més destacats és que rebutja la creació d’una variant al sud del nucli urbà prevista pel planejament territorial, que es considera que seria «una agressió al medi».

L’equip de govern en destacava que aquesta ha estat una decisió «molt important, validada i consensuada tècnicament amb els organismes competents en matèria d’infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya». I especificava que l’ajuntament ha valorat que la futurible variant sud al seu pas pel sector de Roquinyons «esdevenia en una barrera física d’elevat impacte ambiental que, a més, impossibilitaria als artesencs i artesenques gaudir dels seus contactes quotidians amb la natura que envolta la vila».

El procés de redacció del POUM es va iniciar l’any 2018 amb l’elaboració d’un document d’Avanç que va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona i que va ser aprovat per l’anterior equip de govern i oposició en ple context de pandèmia (setembre del 2020).

El document de POUM ha estat elaborat pel mateix ajuntament, a través d’una oficina específica integrada als serveis tècnics municipals. L’executiu artesenc destaca que «la decisió de redactar el futur planejament urbanístic amb personal propi ha estat tot un encert, i mostra d’això han estat la gairebé vuitantena de reunions que s’han pogut mantenir al llarg del darrer any i mig, en les quals veïnat i ajuntament han pogut compartir i consensuar les propostes d’ordenació». També s’ha establert una comissió de seguiment.

