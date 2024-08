El Ball de Nans de Sallent celebrarà 40 anys durant la Festa Major

La celebració dels 40 anys del ball de Nans, que es farà el 8 de setembre, serà un dels actes més destacats de la Festa Major de Sallent, que arrencarà el cap de setmana del 31 d'agost i l'u de setembre amb l'onzena edició de la competició de canoes pel riu Llobregat, i tindrà el gruix dels esdeveniments del sis a l'onze de setembre, quan es clourà la festa amb els actes de la Diada Nacional de Catalunya. En total, seran una quarantena d'activitats musicals, culturals, lúdiques i esportives. Per a aquesta commemoració, les cinc figures, que ballaran al costat dels gegants, han estat remodelades pel Taller Casserras de Solsona i estrenaran nou vestuari.

Entre les propostes més destacades, a part de les ja mencionades, hi trobem el Frikibingo junior del set de setembre, el tradicional castell de focs del dia nou o l’acte institucional de l’Onze de Setembre, que comptarà amb la presència dels Castellers de Santpedor. També es faran visites guiades al Castell, al Centre d’interpretació i Casa Torres Amat i al museu i casa natal de Sant Antoni M. Claret. La música també serà una de les principals protagonistes de la festa. Passarà per Sallent la rumba del Quinto Carajillo, el Wateke, l’Orquestra Maravella, l’Orquestra Welcome Band, Els Pelukass i les Coco.

Una de les singularitats de la Festa Major és la gran implicació d’entitats i associacions del municipi en l’organització de la festa. Algunes de les activitats en què participen les entitats són el Cinema a la Fresca, a càrrec d’Adona’t; el Show de la Gent Gran dels Amics 9s de Sallent i Navàs; el torneig de futbol de Festa Major del Centre d’Esports Sallent, que enfrontarà al primer equip amb el Manlleu i el filial amb el Manresa; l'esmorzar de germanor de la societat ocellaire de Sallent; la ja mencionada ballada de Gegants i Nans de Sallent; el concert de The Big Rock Band de l’EMM Cal Moliner; o el 44è torneig de petanca Arreaza, del Club Petanca de Cornet. L’inici oficiós de la Festa Major es farà el divendres, 6 de setembre, amb l’Esvalotada i la repicada de campanes amb el Dimoni de Sallent i la lectura del Pregó de Festa Major a càrrec dels Frikibingo. L'endemà, hi haurà la divuitena edició del torneig de bàsquet 3x3 de Festa Major.

La principal novetat d'enguany és que s'ha celebrat el I Concurs de portada i cartell de la Festa Major de Sallent, organitzat des de l’àrea de Participació de l’Ajuntament de Sallent. La guanyadora va ser Mariona Moreno, i la seva proposta és el cartell i la portada oficial de la Festa Major 2024. A més, la Festa Major comptarà amb el servei d’un punt lila el divendres, 6 de setembre, coincidint amb la nit de DJ amb Wateke a la Torre del Gas. El servei s’oferirà entre les 11 de la nit i les 3 de la matinada amb l’objectiu de prevenir qualsevol mena d’assetjament, abús o agressió sexual, i oferir assessorament i actuar en cas que se’n produeixi alguna.