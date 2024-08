Cardona vol tenir consensuat en aquest mandat un projecte de nova residència

L’Ajuntament de Cardona vol tenir definit en aquest mandat un projecte de nova residència per a gent gran que permeti ampliar de manera significativa el nombre de places actuals, que estigui adaptada a les noves necessitats i amb l’objectiu que es pugui fer realitat al llarg del proper mandat, amb l’horitzó fixat en el 2030.

El que ja té clar l’actual equip de govern (ERC) és que aquest futur equipament no passa per la remodelació i ampliació de l’actual (situada a la part alta del nucli antic, en una zona on també hi ha el CAP, l’institut i l’escola de música), perquè els primers estudis que s’han fet ho consideren inviable. El propòsit, per tant, és dotar-se d’un edifici totalment nou i situat en una ubicació diferent de l’actual. De fet, l’executiu ja treballa amb dues opcions d’emplaçament sobre la taula, i el que vol precisament és, amb dades a la mà, «assolir un consens amb tots els grups i amb la població per, en aquest mandat, tenir definit quin model de residència volem i a quin lloc», segons ha explicat l’alcalde, Ferran Estruch.

Els dos emplaçaments que es valoren són a la zona del parc del Miracle i a la colònia Arquers

La residència Sant Jaume de Cardona és ubicada en un edifici de propietat municipal i gestionada per una fundació sense ànim de lucre, fundada fa més de 150 anys per la congregació de les germanes Josefines presidida pel mateix batlle.

El batlle cardoní exposa que «per nosaltres, aquesta residència, ha quedat obsoleta. Vam fer un estudi sobre la viabilitat de posar-la al dia i el que ens diu és que això ens suposaria una inversió molt elevada i, alhora, comportaria una disminució de places, quan el que necessitem precisament és disposar-ne de més places. Tenim una població més envellida que mai, amb el 35% de persones per sobre dels 65 anys, un tant per cent molt elevat de persones de més de 80 anys».

Actualment, aquest centre disposa de 67 places, mentre que l’objectiu del consistori és poder dotar Cardona d’un centre amb com a mínim 75 places, amb 25 de centre de dia. «La nostra aposta és, durant aquesta legislatura, tancar un projecte de nova residència, consensuar-lo i també acordar-ne la ubicació», explica Ferran Estruch, que detalla que ja s’està fent un estudi, a través del Consorci de Salut i Social de Catalunya, partint de dues possibilitats. «Una, en una ubicació més propera del municipi, que és tota la zona de l'actual parc del Miracle. Poder adquirir la part de dalt i transformar i canviar tota aquesta zona i fer parc, perquè ha de ser zona verda, amb més residència. I l'altra és a les antigues colònies Arquers, de titularitat municipal. Hi tenim molt espai, però s'ha de desenvolupar», explica l’alcalde, que hi afegeix que «ara farem un estudi de viabilitat dels dos llocs, amb els pros i contres que ens planteja cadascun d’ells, els costos que ens suposaria fer-ho en un emplaçament o en l’altre, com ens quedaria i quins avantatges i inconvenients tindríem».

En aquest punt, Estruch reitera que «el nostre compromís és assolir un acord polític de totes les forces per arribar a aquest consens. Perquè si ens hi posem, estem parlant de projectes de 8 o 10 milions d'euros. I que també la població hi pugui participar per decidir quin és el lloc més idoni i com ho podem plantejar. L’objectiu amb el qual ho hem començat a treballar és el de tenir la nova residència el 2030. I això és el que nosaltres volem fer, que sigui un projecte que definim en aquest mandat perquè el puguin desenvolupar en el proper».

Contactes amb Sant Andreu Salut

Quant a la gestió del futur equipament, Estruch explica que «nosaltres fa temps que estem treballant amb la Fundació Sant Andreu Salut, perquè la nostra fundació és una fundació petita. Si volem tenir una residència adaptada al segle XXI creiem que hem d'estar sota el paraigua d'una fundació sense ànim de lucre, potent i del territori. No pot dependre d’una fundació on el president sigui l'alcalde, que no té prou coneixements en un àmbit tan sensible, i en què el patronat, que hi pot continuar sent, siguin persones voluntàries que hi participen amb la bona fe. Però nosaltres no tenim ni els coneixements, ni crec que tinguem el dret de decidir en un tema tan delicat com és l'atenció a la gent gran».

En aquest sentit, explica que per part de l’Ajuntament «creiem que cal fer un replantejament en el qual, sense perdre la vinculació que té Cardona amb la seva residència, la que té l'Ajuntament i la que té la Fundació Residencia Sant Jaume, necessitem cooperar o almenys sumar amb un ens més gran i professional i coneixedor del sector. L’aposta de l’equip de govern actual és poder fer un acord amb Sant Andreu Salut per la gestió de la residència».

Per reforçar aquest plantejament, Estruch destaca que les residències «han canviat molt. Ara són unitats de convivència, més independents. Hem de fer una residència moderna, adaptada al segle XXI, a les necessitats dels nostres avis, amb la seva autonomia i atenent al màxim els que no en tenen. I això va lligat amb la feina que ja hem estat fent en el reforç del servei d'atenció domiciliària, que ara mateix a Cardona arriba a més de 100 persones».

