Castellbell tancarà zones durant la festa major perquè no s’hi facin botellots

Castellbell i el Vilar ampliarà el reforç de protecció i seguretat ciutadana durant la celebració seva festa major d’enguany, que arrenca aquest dimecres 14 d’agost i s’allarga fins diumenge. Segons han explicat fonts de l’Ajuntament, s’han celebrat diverses reunions prèvies de coordinació i s’ha determinat la posada en funcionament d'un «ampli dispositiu policial i de Protecció Civil per tal de garantir el correcte desenvolupament dels diferents actes del programa de la festa major», regular l’afluència i garantir la seguretat de les persones que acudiran a les activitats.

Un dels aspectes en els quals es vol incidir és el de prevenir el consum massiu d'alcohol a la via pública, «la prohibició del qual continua sent efectiva durant la festa major, exactament igual que durant tot l’any». En aquest sentit, destaca la mesura que passa pel «tancament perimetral d’algunes zones públiques, evitant així la possible celebració de botellots multitudinaris». També es realitzaran controls preventius entre les persones que distribueixin òxid nitrós i globus als assistents a la festa per protegir la salut de la ciutadania.

Les mateixes fonts han exposat que els membres de la Guàrdia Municipal de Castellbell i el Vilar coordinats amb Mossos d’Esquadra i Protecció Civil «estan en disposició de desplegar els operatius de vigilància i patrullatge a tots aquells llocs on es concentrin qualsevol tipologia actes delictius i la venda de productes que atemptin contra la salut pública i els botellots». I que en tot moment, comptaran amb el reforç operatiu de Mossos d’Esquadra, nombrosos controladors d’accés, i també efectius de Protecció Civil i la Guàrdia Municipal de Monistrol de Montserrat.

A més, enguany s’hi afegeix també la contractació d’un servei mèdic preventiu a través d’una ambulància amb un tècnic i un metge que vetllaran per la salut dels assistents a la nit jove, que està prevista per al divendres 16 d’agost.

En aquesta línia, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar fa una crida al consum responsable d’alcohol, i a la «responsabilitat per gaudir de la festa major en harmonia, respectant el descans dels veïns quan s’acabin els actes programats, evitant fets que puguin alterar l’ordre públic, i així, garantir que tothom pugui gaudir amb normalitat de la festa major d’enguany».