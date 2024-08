Castellnou enllesteix la reforma i ampliació de la carretera que uneix el Serrat amb el nucli històric

Castellnou de Bages disposa d'un vial totalment renovat entre la urbanització del Serrat i el nucli històric després que la Diputació de Barcelona, en coordinació amb l'Ajuntament, ha enllestit els treballs de reforma i que hi ha estat fent durant tres mesos. La intervenció ha afectat pràcticament 6 quilòmetres de la carretera BG-050, i ha permès millorar la qualitat de la infraestructura i la seguretat viària.

Les obres, que han costat 978.000 euros finançats per la mateixa Diputació, s'han desenvolupat en dues àrees diferenciades. D'una banda, des de l’accés al Serrat fins a l’encreuament amb el trencall de Pinedes, s'ha reasfaltat el conjunt de la carretera i se n’ha renovat la senyalització. També s'ha il·luminat el tram que porta fins al camp de futbol. Així mateix, s'ha eixamplat el vial amb un canaló de formigó d’un metre d’amplada i s'han substituït les barreres de seguretat metàl·liques per barreres de fusta. En aquest primer tram, s’ha adaptat l’accés a la parada d’autobús i s’han construït dos passos elevats per reduir la velocitat dels vehicles. D'altra banda, des d'aquest encreuament i fins al nucli històric, on hi ha la casa consistorial i l’església, s’ha reasfaltat parcialment el vial i s’han millorat els sistemes de contenció de terres per protegir els usuaris que utilitzen els camins.

Així mateix, s'ha adaptat l’accés a tots els camins rurals amb la instal·lació de formigó als dos primers metres, i s'han eliminat els volums de formigó dels passos d’aigua que eren perillosos per als vehicles en cas de sortida de la via. Finalment, s'ha tret la vegetació sobrera i s'ha fet una tala selectiva d’arbres que impedien la visibilitat dels vehicles als revolts.

L’alcalde de Castellnou, David Canyadó, ha subratllat que, «coincidint amb el primer any de mandat, hem aconseguit desencallar i dur a terme les obres de millora de la carretera de Castellnou, que estaven pendents des de feia anys».

Tot i que els treballs ja s'han enllestit, és previst que les obres s’inaugurin el 4 de setembre en el transcurs d’un acte matinal en el qual participaran l’alcalde i el president delegat de l'Àrea d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès.