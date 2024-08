L'Ajuntament de Cardona ofereix ajuts per a material escolar

L'Ajuntament de Cardona ha obert un període per sol·licitar l'atorgament de subvencions per material escolar, quotes de reutilització de llibres, quota AMPA i llibres escolars per al pròxim curs 2024-2025.

Hi poden optar les famílies empadronades a Cardona des de fa més de 6 mesos amb fills que estiguin cursant de P3 a 4t d'ESO en qualsevol dels centres educatius del municipi. La finalitat és donar compliment als objectius definits durant aquest mandat per fomentar la igualtat en l'accés a l'educació en la franja d'educació obligatòria (de 6 a 16 anys) com a etapa clau per a l'assoliment de competències posteriors.

El termini per atorgar les subvencions serà de tres mesos com a màxim, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Un cop acordada la concessió dels ajuts seran notificats als interessats en un termini màxim de 10 dies.

Les sol·licituds, que es poden fer fins al 13 de setembre, s'han de presentar a l'Oficina de Serveis Socials (edifici del Centre Cívic) de 2/4 de 9 a 2/4 de 2, de dilluns a divendres, o a través del correu electrònic: serveissocials@cardona.cat.