La residència de Sallent ja té enllestida l’estructura i s’acabarà d’aquí a un any

Els treballs per construir la residència de gent gran de Sallent, un dels equipaments més esperats i amb la inversió més gran de la història recent de la població, 8,5 milions d’euros, avancen a bon ritme. El canvi urbanístic de la zona de la Fàbrica Vella és ben evident i aquests dies s’està culminant l’estructura de les instal·lacions, que tindran capacitat per acollir 90 persones a la residència i 30 al centre de dia. L’obra pròpiament dita es preveu que estigui enllestida d’aquí a un any i restarà pendent la col·locació del mobiliari i el trasllat.

L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, explica que «la part estructural de la residència està pràcticament enllestida i ja s’estan fent les teulades, que són a dues aigües». Després d’un parèntesi de 10 dies per vacances, el setembre es reprendran els treballs. Un cop finalitzada del tot l’estructura de l’edifici «començarà el procés d’instal·lacions interiors, que és molt més complex». Si tot va sobre el previst, d’aquí a un any es preveu que l’obra estigui acabada i «a partir d’aquí vindrà la col·locació del mobiliari i el trasllat», apunta Ribalta.

La construcció de l’esperada residència suposa una de les inversions més grans de la història de l’Ajuntament de Sallent amb un pressupost de 8,5 milions d’euros, que es finançaran amb 2,9 milions provinents de vendes de patrimoni, 1,7 del fons Next Generation i els 3,9 restants a través de l’estalvi i deute del consistori. Segons Ribalta, el consistori podrà fer front als costos gràcies als diners dels quals ja disposa i la política de reducció del deute. Segons l’alcalde, «tenim molt marge de creixement pel que fa a l’endeutament i, per tant, estem molt preparats i tenim capacitat per poder assumir el cost de la residència a mesura que vagin arribant les certificacions, perquè si hem de créixer en el deute, ho podem fer».

Si no fos per l’elevat cost de la residència, segons Ribalta, «no seria el tarannà d’aquest equip de govern tenir uns nivells d’endeutament tan baixos, ni tenir tan romanent, perquè considerem que els diners han d’estar al carrer». Tot i l’esforç econòmic que l’Ajuntament ha de fer per fer front a la residència «hem intentat no parar el poble i estem fent inversions de millora» com les que s’estan fent a la zona esportiva i en alguns carrers.

La nova residència, que tindrà capacitat per acollir 90 persones residents i 30 usuaris i usuàries pel centre de dia, respon a la necessitat de millorar i ampliar el servei que ja ofereix l’actual Residència i Centre de dia Sant Bernat, amb una capacitat de 45 places de residència assistida i 8 d’acolliment. El nou edifici, situat als terrenys de l’antiga Fàbrica Vella, a la llera est del riu Llobregat, consta de quatre plantes, amb un espai exterior propi, i una de soterrada: tres acolliran les habitacions destinades als usuaris i usuàries, i a la planta baixa s’hi ubicarà el centre de dia i la zona per al personal laboral.

L’edifici està pensat per poder personalitzar les habitacions dels usuaris respectant gustos i preferències. Cada planta disposarà de 13 habitacions dobles i 4 d’individuals i totes s’han plantejat per tal de poder-les individualitzar i independitzar, per crear un espai propi per a cada resident. A les zones comunes de cada planta hi ha espais destinats al lleure, al descans i a menjador. A més, cada planta disposa d’una zona de terrassa exterior.

El projecte de la nova residència ha procurat integrar a l’edifici tots els elements que s’han mantingut de l’antiga Fàbrica Vella després de realitzar el seu enderroc. L’equipament, que es troba al centre del municipi, estarà directament comunicat a una gran plaça central pública situada al costat del parc fluvial del riu Llobregat, en contacte amb la natura i amb vistes directes a la zona fluvial, i que compartirà amb la nova sala polivalent de Cal Carrera.

