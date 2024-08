Balsareny perd Pere Pla Parés, el prolífic 'pintor de les tres pes'

Ell mateix s’autoanomenava el pintor de les tres pes, per la seva afició artística i per la lletra que encapçalava el seu nom i cognoms. Una afició que el va fer molt popular fins i tot més enllà del seu poble, on aquest diumenge se’n farà el funeral. Pere Pla Parés ha mort aquest dissabte a l’edat de 72 anys. La cerimònia de comiat tindrà lloc a les 12 del migdia a l'església de Balsareny.

Pere Pla Parés es va popularitzar sobretot per aquesta faceta artística, que el va dur a signar centenars d’obres i a participar en nombrosos certàmens, i va generar una llarga relació d’objectes pintats o pintables començats amb la mateixa lletra del seu nom i cognoms. En una entrevista publicada fa vuit anys a la revista Sarment del Cercle Cultural de Balsareny, explicava que l’afició a la pintura li va començar a quinze anys: «agafava els estris de pintar (teles, pinzells, cavallet) i me n’anava pels carrers del poble. Vaig començar pintant racons com ara el Centre Parroquial i el carrer de Baix, la plaça de l’Ajuntament i cal Torregassa…», i que d’aquí va passar a invertir en obres d’art «d’altres mestres, de qui vaig intentar aprendre les tècniques». En aquell moment, en què l’estadi inicial d’una malaltia ja l’havia apartat de la pràctica pictòrica, afirmava que havia signat «prop dels dos mil quadres», i destacava que «he pintat molt. Fins i tot a les nits, quan no podia dormir, em llevava i em posava a pintar fins que el cor em deia prou».

Alhora, afirmava que entre els quadres que havia pintat i els que havia comprat calculava que tenia prop de mil obres.

En una última resposta a aquella entrevista a la revista Sarment es manifestava «molt orgullós de ser fill de Balsareny» i deia que voldria que les futures generacions el recordessin «com el batlle que obria la desfilada de la festa dels Traginers», l’emblemàtica festa que ell va encapçalar durant anys emulant la figura de l'alcalde, lluint un vestit blanc, amb barret, sabates, faixa i bastó daurats.