Una plataforma reivindica la protecció de la riera de Malrubí

La Plataforma de Defensa de la Riera de Malrubí, que està integrada pels propietaris dels masos que envolten aquesta riera, així com de la comunitat d’hortolans d’Artés, que aprofita les seves aigües, ha posat el crit al cel per denunciar que aquest afluent de la riera de la Gavarresa està pràcticament sec i, en bona part del seu recorregut, ja no hi baixa aigua. En total, són una vintena de propietaris dels masos, així com més d’un centenar d’hortolans.

Regió7 ha pogut parlar amb un membre de la plataforma, que s’ha donat a conèixer fa escassos mesos, malgrat que fa anys que es denuncia el problema. «Fa tres o quatre anys va començar a perdre cabal, perquè l’ACA va donar una llicència de regadiu extensiu als aqüífers de la capçalera de la riera. Que no és l’única concessió, i la sequera òbviament també és un factor, però ha sigut la gota que ha fet vessar el vas», relata. «El 2008 ja vam viure una sequera i, tot i que el nivell va baixar, no es va arribar a assecar mai», afegeix. Des de l’entitat, asseguren que el seu objectiu és «lluitar per tenir un cabal mínim ecològic per aquesta riera, que ara mateix no hi és». Els activistes, veïns de Moià, Santa Maria d’Oló, Avinyó i Artés, reclamen a l’Agència Catalana de l’Aigua que reguli les concessions que permet: «Aquesta riera és d’especial interès fluvial i l’ACA la considera una reserva natural fluvial, que està catalogada. I, a més, determina un cabal ecològic en diverses rieres de Catalunya, com la de Malrubí. I s’hauria de complir i respectar, ja que en zones com la d’Artés és molt menor».

Des de la plataforma, expliquen que s’han posat en contacte amb les administracions: «Aquest és el tercer estiu que estem perseguint amb els Ajuntaments, l'ACA i el Departament d’Acció Climàtica, que és d’on depèn l’ACA. També ens hem posat en contacte amb els Agents Rurals diverses vegades». Així i tot, no els convenç les respostes i denuncien la inacció: «Ens diuen que s’ha de mirar com fer-ho, que treballaran per saber com es pot modificar. Una resposta de ‘ho mirem’, però el temps passa i no hi ha accions». A més, es queixen que, arran de la pèrdua del cabal, qui pateixen són els hortolans d’Artés i els masos que, tot i tenir les mateixes concessions que les plantacions de la capçalera, no reben pràcticament aigua, i creuen que «hi hauria d’haver un repartiment de l’aigua més equitatiu».

A més, alerten d’un perill de pèrdua de fauna. «Els Agents Rurals hi van portar uns crancs autòctons a Malrubí, perquè era una riera que no s’assecava mai i vivien en una que sí que es va assecar, de manera que corrien el risc de morir-se. I ara aquí estem igual», relaten. Una prova de què la riera transportava aigua de forma constant, expliquen, «és que hi ha cinc o sis molins o cases amb molins a la riera. Això és que hi havia cabal», tot i que ara aquests molins ja no s’utilitzen.

Des de la plataforma recorden que «aproximadament unes 32 hectàrees existents de regadiu per aspersió de blat de moro, poden arribar a significar un consum d’entre 1.400 i 1.500 metres quadrats al dia», que és el que comptabilitzen que es va gastar l’any passat en els dies de més reg i que consideren que és una quantitat més que excessiva. També recorden que «gairebé la totalitat dels municipis del Moianès no disposen de connexió a la xarxa de subministrament i s’abasteixen d’aqüífers i pous propis» i que «és una comarca de secà», demanant una bona gestió de l’aigua. Finalment, llancen un crit d’alerta: «Encara no s'ha eixugat al 100% en tot el seu recorregut, però, li queda gaire si no s’apliquen solucions immediates?».

