Salvador Mañé, alcalde de Talamanca: «Hem demanat poder obrir el Castell, tenim molta demanda de turistes»

Salvador Mañé es va estrenar com a alcalde de Talamanca ara fa un any. Després d’un estiu marcat per la sequera, enguany s’enfronta amb més tranquil·litat, tot i que des del consistori segueixen fent crides a la responsabilitat per evitar mals majors.

Com ha anat l’inici de legislatura?

De moment està anant tot molt bé. Portem un any de legislatura amb problemàtiques, que sempre n’hi ha, però ens n’estem sortint molt bé i anem endavant.

Talamanca és un municipi que creix en població a l’estiu. Com ho enfronteu?

Els serveis són els que tenim. Mirem d’esforçar-nos tot el que podem. Passem ben bé de 200 a 600 o 700 persones. I fem el possible perquè tot funcioni i, els serveis, mirem de tenir-los al dia.

Fa un any, vau començar a governar un municipi que havia estat governat des del 1987 per CiU i després Junts, amb Josep Tarín i, posteriorment, amb Rosa Verneda. Com us vau trobar a l’Ajuntament i què heu pogut canviar?

El gran canvi que hem fet és la forma de gestionar l’Ajuntament. Som més transparents, som molt més dialogants i jo crec que el poble ho sap. Totes les persones que han vingut a parlar amb nosaltres m’han transmès que noten un tracte diferent, més humà. Això t’ho dirien millor els mateixos ciutadans, però a mi el que em transmeten és això.

I quins reptes té ara l’Ajuntament?

Nosaltres seguim duent a terme el nostre programa, que és el que la gent va votar. Hi ha coses que ja les estem fent, com, per exemple, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la remodelació del parc infantil o claveguerams. També hi ha el pas de vianants de la carretera cap a la zona esportiva, que el portàvem al programa i segurament es farà al setembre, gràcies a la Diputació i a cost zero per Talamanca. Ara estem lluitant molt pel transport públic, la farmaciola, i que el metge vingui més dies dels que ve. Portem un any treballant-hi, amb moltes reunions. També hi ha el tema de la Zona esportiva, que estava una mica desfasada a les normatives vigents i cal condicionar-la.

En matèria de transport públic, és una reivindicació compartida amb Mura.

Correcte. Conjuntament amb l’Ajuntament de Mura, estem lluitant per millorar el transport públic. Ara és a demanda, truques i a les 24 hores venen, però aleshores t’has d’esperar fins a les sis de la tarda, que és l'hora de tornar. I és un problema. Estem intentant que, almenys, hi hagi una línia normal dos dies a la setmana, perquè la gent pugui anar a comprar o al metge.

L’any passat vam parlar amb vostè per la problemàtica de la sequera. Com està enguany?

Teníem la resclosa buida i vam aprofitar per arreglar-la i, amb la pluja, ara s’ha omplert. Però hem d’anar molt amb compte perquè només tenim un pou. I quan ve tanta gent a l’estiu, hem d’assegurar que, almenys hi hagi aigua per ús domèstic. Ho aconseguirem, però tothom hi ha de posar la seva part.

Malgrat que la situació estigui millor, Talamanca està preparada pel consum d’aigua de l’estiu?

No. Abans sí, perquè hi havia més pous. També hi havia hagut sequeres, però era diferent. Ara hem de tenir en compte que tenim una sequera molt pronunciada, i hem d’estalviar tota l’aigua que puguem. Entre tots hem de fer aquest esforç.

Talamanca és un municipi envoltat de vegetació, es treballa amb el risc d’incendis?

Sí, en som molt conscients. Estem alerta, i més després de l’incendi del Pont de Vilomara, que va ser una gran desgràcia i sort que no va arribar aquí. És un problema per a tots. Els Agents Rurals venen i miren que estigui tot bé, i hem fet un avituallament d’aigua, per si passés res, que esperem que no. També estem en contacte amb els Bombers.

Canviant radicalment de tema. Un dels temes sobre la taula a Talamanca és l’ús del Castell. Quina és la situació?

Estem parlant molt amb la Diputació, portem ja tres reunions. Quan van venir van ser molt atents. Ja tenim el directori d’obra, però hi ha serrells que s’han de tancar. Primer, perquè és una carpeta de molts anys, i no es fa en dos dies. Nosaltres hem demanat si es pot obrir el castell, encara que sigui només algunes dependències, perquè tenim molta demanda per poder obrir. I hem fet un pas molt important, perquè s'ha obert l’era del Castell per la Festa Major i per l’ofrena de la Batalla del 1714.

Per Talamanca, poder gaudir al 100% del Castell és primordial.

Correcte, però ja sabem que això no pot ser a curt termini. Aleshores, com a mínim, fem aquesta demanda. Cada dos per tres tenim turistes. Aquest any, han vingut molts autocars de l’Imserso de tot Espanya, i és clar, tothom pregunta, i vol entrar. Estem treballant en això.

Com es gestiona un poble, com Talamanca, amb pocs recursos econòmics i humans?

Per l’experiència que tinc, no es pot fer com un partit polític. Tens les teves idees, però has de fer-ho com una persona més del poble. I a partir d’aquí, vas fent, agafant experiència, i treballant. Però s’ha de treballar pel poble, no pots pensar en altres coses.

Teniu el suport del Consell Comarcal i de la Diputació en qüestions on no teniu suficients recursos?

Sí, del Consell Comarcal, la Diputació, la Generalitat... tothom està a la vora. Ens agradaria que hi fossin més, però també ho entenem.

Ara fa un any, les tres altres candidatures es van unir en una de sola contra la que encapçalava vostè. Com és ara la relació amb l’oposició?

Pràcticament no és una oposició. Per una banda, nosaltres som tres i ells dos, i nosaltres tenim majoria, però ells poden fer la seva feina. Però crec que ells tampoc volen ajudar. De fet, m’ho van dir. Per una banda, si no hi ha oposició, no hi ha tants problemes. Però ni ens parlen. Nosaltres volem ser transparents en tots els sentits. Si hi ha voluntat per l’altra banda, ens entendrem i treballarem plegats. Al ple d’investidura, jo els vaig oferir que poguéssim tenir contacte. Vaig rebre un no per resposta.

Quina diferència hi ha entre algú que viu tot l’any a Talamanca i algú que hi estiueja?

Pot haver-hi diferències, però nosaltres hem de pensar que són ciutadans iguals. Uns estan censats i els altres no, però paguen els seus impostos per igual. No podem pensar en ells diferent, el tracte ha de ser igual.

Ser un poble petit permet fer assemblees per explicar l’obra de govern.

Sí. A la sala de Plens, com a molt, hi caben cinc o set persones, i això implica que no pots donar la informació a tothom com voldries. Per tant, farem una assemblea, al Casal de la Quintana o al del poble, segons el tema informàtic. I ho volem fer aviat, segurament a finals de setembre o principis d’octubre, perquè fins ara no l’hem pogut fer i teníem moltes ganes de fer-ho.

Quins altres projectes teniu pendents per fer?

Hi ha molta feina per fer. Aquest any crec que ha sigut molt fructífer, aviat farem una assemblea i ho explicarem al poble. Hi ha moltes coses per fer, arreglar carrers i places, o fer millor el manteniment, perquè, quan plou, de seguida sobreïx, i només tenim una persona de manteniment, que persona fa el que pot. De cara al setembre volem agafar un pla ocupacional per reforçar, i ara hem buscat una empresa que ens ajudi. Hem il·luminat el poble sencer. Estem mirant treballar amb la nostra proposta de govern, i ho estem aconseguint, i volem continuar en aquesta línia.

