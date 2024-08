L’obra del tercer carril a la C-55 a Sant Vicenç acumula mig any d’aturada

Les obres per crear un tercer carril a la C-55 en el tram entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí acumulen ja gairebé mig any d’aturada, sense que se n’aclareixin les causes. Tot i que aquesta situació de paràlisi no afecta ara directament la carretera, ja que els treballs que s’havien començat a fer a principi d’any eren totalment externs i no s'havia modificat res de la calçada, sí que està endarrerint considerablement els terminis previstos per a la materialització del projecte.

L’obra es va adjudicar a una empresa constructora a principi de novembre del 2023 i en aquell moment es va anunciar el començament dels treballs a l’inici d’aquest any. Efectivament, el mes de gener ja es va instal·lar un cartell anunciant l’obra a l’entrada de Sant Vicenç pel barri de la Farinera, i el febrer ja es van començar a veure els treballs d’operaris i màquines fent el desbrossament de vegetació, canyes i arbres de l’àrea que hi ha entre la carretera i el riu Llobregat, que és l’espai on s’ha de materialitzar l’obra.

Sobtadament, però, al cap d’un parell de setmanes, i quan ja s’havia fet una part important de la feina de neteja, hi va desaparèixer tota l’activitat. Des de llavors, passat pràcticament mig any, no s’hi ha tornat a veure el més mínim moviment, fins al punt que ha tornat a créixer bona part de la vegetació de la zona re ribera que s’havia retirat. De fet, si els treballs no s’haguessin aturat, ara l’obra hauria d’estar en la recta final, ja que el termini d’execució que es va anunciar quan es va fer l’adjudicació del projecte era de cinc mesos.

Consultat per Regió7, fonts del departament de Territori (que és qui va redactar el projecte i en va adjudicar les obres d’execució) van explicar mesos enrere que hi havia hagut un «problema administratiu», però que en aquell moment ja estava resolt i que es reprendrien de manera imminent. Gairebé mig any després, però, continuen sense cap moviment.

Tal com ha anat explicant aquest diari, aquesta intervenció ha de suposar la primera peça del que, en els pròxims anys, ha d’acabar sent a la carretera C-55 un 2+1 integral entre Sant Vicenç i Manresa. És a dir, un doble carril continu només per un costat, en aquest cas per al trànsit en sentit nord.

A curt termini, però, aquest es limitarà a poc més d’un quilòmetre, que és el que ara mateix està aturat. Es tracta de la materialització del projecte que, en realitat, el que farà és perllongar el que actualment és el carril d’acceleració i incorporació de Sant Vicenç a aquesta carretera en sentit Manresa. Es va adjudicar per un import de 2,1 milions d’euros.

Per implantar el nou carril, es preveu ampliar la plataforma de la carretera en sentit Manresa, guanyant l’espai a la riba dreta del Llobregat. Aquesta actuació comportarà la construcció d’una escullera per protegir el terraplè de la carretera de possibles erosions i l’adequació de diversos elements de drenatge. A més, es complementarà amb la instal·lació de barreres de seguretat, senyalització i abalisament.

Com es deia, forma part d'un pla que pretén millorar la funcionalitat de la C-55 en aquest entorn, on la carretera té un carril per sentit, amb la construcció d’un segon carril en sentit nord entre Sant fins a la ronda de Manresa, incloent-hi una variant per treure el trànsit de pas per l’actual travessera de Castellgalí.

En contraposició a aquest tram, on sí que avancen les obres és al traçat de la C-55 entre l’accés nord de Castellbell i el Vilar i el túnel de Bogunyà, per a la construcció d'un nou carril, en direcció Barcelona, per afavorir les condicions de circulació en aquest tram d'1,5 quilòmetres. Des de mitjan maig se n’ha modificat l’espai, delimitat amb tanques de formigó en un lateral i amb una franja vermella provisional per separar els dos carrils de circulació, mentre es treballa sobretot a la banda de muntanya, on s’han talat arbres i s’han començat a fer desmunts per guanyar amplada.

El que s’ha projectat en aquesta intervenció és construir un nou carril per facilitar els avançaments en sentit Barcelona, de manera que en una part d’aquest recorregut hi haurà un doble vial per sentit. Això fa que el projecte prevegi instal·lar una barrera de formigó de separació entre els dos sentits de la circulació per evitar xocs frontals, que s’afegirà als quilòmetres de recorregut d’aquest tram sud que ja tenen aquesta característica. Fins a l’inici de les obres, la separació estava marcada només amb una franja doble i zebrada de pintura.

El projecte inclou altres actuacions enfocades a la seguretat viària i la millora de l’accessibilitat en el tram que es pot considerar urbà al seu pas per Monistrol de Montserrat. La creació d’un vial per a vianants pavimentat en formigó, que es farà al costat de la carretera en sentit Manresa. Tindrà uns 500 metres de longitud i anirà des del pas inferior de vianants existent al costat del pont de Monistrol fins passat el centre escolar existent. Estarà separat de la carretera per una barrera de seguretat. També es preveu fer una reordenació de l’encreuament de la C-55 amb l’avinguda Germans la Salle de la travessera de Monistrol, amb el tancament de l’entrada des de la C-55 i la creació d’una sortida amb espai d’acceleració i una illeta pavimentada per ordenar els moviments.

