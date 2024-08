Cardona rehabilitarà la façana principal de la casa consistorial

Cardona portarà a terme una rehabilitació de l’exterior de la casa consistorial que, com a mínim, suposarà una posada al dia de la façana principal, la de més envergadura i solemne, però que es confia que es pugui fer extensiva a la lateral i posterior, i amb elles també una renovació dels tancaments per reduir els costos energètics que genera l’edifici.

El que l’Ajuntament té garantit, pel que fa al finançament, és aquesta intervenció en la façana principal, ja que té concedida una subvenció de 116.000 euros de la direcció general de Patrimoni de la Generalitat. De moment, el consistori només disposa encara d’una memòria valorada, no d’un projecte executiu, però la intervenció passaria, a grans trets, per una restitució del que ja és ara aquesta façana, però que ha anat quedant erosionada i enfosquida pels efectes climatològics sobre la pedra.

Serà una recuperació patrimonial dels elements que la configuren, amb una part inferior (la planta baixa) de pedra vista, i un arrebossat que simula una estructura de carreus a les plantes superiors. També són de pedra vista les llindes i entorns de les finestres i les portes de la balconada, i en aquest espai també hi ha l’escut (esculpit en pedra i situat en una posició central) i els elements de forja de les finestres inferiors i de la barana.

Aquesta intervenció servirà per embellir i realçar la cara principal d’un edifici que, tot i que no és molt antic, té un caràcter noble des del punt de vista arquitectònic i que, a més, és una la façana més àmplia de les que presideixen el que és un dels punts neuràlgics de Cardona, la plaça de la Fira, on s'hi celebren els actes més rellevants i que és una de les entrades al centre històric, declarat Bé d’Interès Cultural en la Categoria de Conjunt Històric des de l’any 1992.

En paral·lel, segons ha explicat l’alcalde, Ferran Estruch, l’Ajuntament té sol·licitades dues ajudes més perquè aquesta rehabilitació de la façana principal pugui anar més enllà i que aquesta sigui «una rehabilitació integral». D’una banda, se n’ha tramitat amb el ministeri de Cultura, que es destinaria a la resta de façanes i la reorganització de la planta baixa. La segona s’ha sol·licitat a l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat per a la renovació de tancaments, dins d’un pla de millora de l’eficiència energètica. De moment, però, no hi ha calendari per fer efectiu aquest conjunt d’actuacions.

L'edifici de la casa consistorial de Cardona és un projecte de l'any 1940 de l'arquitecte Adolf Florensa. Es tracta d'una arquitectura de la postguerra feta amb criteris historicistes i d'influències neorenaixentistes.

Entre els anys 1941 i 1944 es va reedificar l'edifici anterior, finançat gràcies a un donatiu de 600.000 pessetes de l'industrial Josep Compte i Viladomat. Es va alçar recolzant la façana meridional damunt la muralla, i la seva estructura damunt els baixos de l'anterior edifici, consistents en una àmplia sala amb tres arcs diafragmàtics.

El 15 de setembre de 1941 es va posar la primera pedra i va ser inaugurat i beneït en el decurs de la festa major de l'any 1944.

Subscriu-te per seguir llegint