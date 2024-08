2027: l’horitzó per a la fi dels runams salins

Ara fa cinc anys, el runam del Cogulló de Sallent deixava de créixer. El juny del 2019, en compliment d’una sentència que havia tingut una pròrroga inclosa per donar més marge a l’empresa, ICL Iberia deixava d’abocar-hi material i a partir d’aquell moment resta inactiu. Des de llavors, el Bages té un únic dipòsit salí en creixement, el del Fusteret de Súria, per al qual ara fa dos anys la companyia també va demanar més marge (una ampliació respecte del que tenia concedit) per ajustar els seus plans de producció i restauració. Plans que, com ha anat explicant Regió7, van molt estretament lligat i condicionats a una infraestructura clau i pendent des de fa anys: la construcció del nou col·lector de salmorres.

Runam del Cogulló de Sallent, ja inactiu des de fa cinc anys / ARXIU/MIREIA ARSO

En les últimes setmanes hi ha hagut dos factors que s’han resolt molt pròxims en el temps (i que Regió7 ha explicat) que aclareixen horitzons. D’una banda, l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central d’aquest projecte perquè el dipòsit salí del Fusteret pugui créixer tant en superfície com en altura. De l’altra, l’aprovació de la modificació del projecte del nou col·lector de salmorres pel que fa al ramal del Cardener (que inclourà la canonada que portarà aigua de la depuradora de Manresa fins a la planta d’Iberpotash a Súria), que en desencalla l’inici de les obres, previst ara ja per al primer trimestre del 2025.

Tot plegat, el que fa és afinar calendaris. I un de molt important i que, quan esdevingui, serà històric: el final dels abocaments als runams salins del Bages. En aquest cas, al de Súria, el darrer supervivent. I la data seria cap a final del 2026 o ja el 2027.

Amb tot el projecte del nou col·lector ja desencallat (i una part important que ja està en execució, com són el ramal de Sallent i el del sud del Bages) ara ja s’han establert terminis concrets i que haurien de ser definitius, que el que determinen és que la nova canalització, amb més capacitat per portar les aigües salobres de la conca minera fins al mar, estarà acabada i operativa d’aquí a uns 30 mesos. És a dir, cap a finals del 2026.

Treballs de construcció del nou col·lector de salmorres en el tram del Bages sud / ARXIU/DAVID BRICOLLE

Per tant, a partir d’aquest moment ICL (que és una de les diverses empreses que l’utilitza) passarà a disposar d’aquesta infraestructura clau per al seu funcionament i per al nou escenari compromès. Pla que passa per deixar d’abocar definitivament, gràcies a la combinació d’aprofitar per a la fabricació de sal vacuum (que ja s’està produint des de fa uns anys) el material que fins ara només anava als runams, i la dissolució i evacuació cap al mar d’una part d’aquest material a través del nou col·lector, amb més capacitat per fer-ho que l’actual.

Cal recordar que, a més, el traçat fins a Súria del col·lector anirà acompanyat d'un altre element essencial: la canonada que haurà de fer arribar aigua regenerada de la depuradora de Manresa fins a les instal·lacions de l’empresa minera per als processos de producció i per a la dissolució de la sal cap a la nova conducció.

Per tant, si la nova infraestructura és efectivament una realitat a final del 2026, i donant un marge per a l’encaix de totes les peces, el 2027 (si no abans) seria l’any per posar fi definitivament a sis dècades de dipòsits salins en creixement (els primers es van començar a final de la dècada dels 60).

El runam del Fusteret de Súria, que és el que tancarà aquest cercle, és dels que es va començar a formar a la dècada dels 70 del segle passat. Pròpiament, hi ha un Fusteret vell que va quedar sense abocaments el maig del 2019. I una part nova (tot i que estan a tocar) on es va començar a dipositar excedent de sal provinent de la mina de Cabanasses el mateix any.

Ampliació extraordinària temporal

Pel que fa a l’ampliació recentment aprovada d’aquest dipòsit, la mateixa empresa exposava a Regió7 que «per l’endarreriment de l’obra del nou col·lector (el qual no es preveu que sigui operatiu fins a final de 2026), que ha de permetre a l’empresa no generar residus salins, ICL Iberia va sol·licitar una modificació del Pla Director de la Mineria per disposar d’un dipòsit salí temporal. També serà impermeabilitzat amb els estàndards de més alta qualitat i s’haurà de retirar el material dipositat un cop finalitzades aquestes necessitats extraordinàries».

Tal com ja va explicar Regió7, el projecte aprovat definitivament el passat mes de juliol per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central permetrà «la implantació de dipòsit salí temporal en altura i superfície durant l’episodi extraordinari i excepcional derivat de l’endarreriment en la posada en funcionament del nou col·lector de salmorres». És a dir, un augment del límit que tenia fins ara en alçada i una ampliació de la superfície actual, en aquest cas cap a la zona de Cererols (cap al sud).

Es calcula que fa falta capacitat per dipositar uns aproximadament 10 milions de tones de sal, que és el que s’estima que es generarà des de l’esgotament de l’espai per al qual tenia permís fins ara i fins a final del 2026, que és quan hauria d’entrar en servei el nou col·lector de salmorres i, en conseqüència, l’empresa podria començar a donar sortida a aquest material que ara necessita abocar.

Amb el projecte que Urbanisme ha aprovat, el runam del Fusteret de Súria podria arribar a créixer fins a una cota de 515 metres sobre el nivell del mar. És exactament la que la mateixa comissió va aprovar l’abril del 2018 per al dipòsit del Cogulló (amb un seguit de mesures complementàries) per tal que a Iberpotash li fos concedida una pròrroga d’un any (fins al 30 de juny del 2019) per seguir abocant al runam sallentí.

Per tant, tots dos podrien acabar assolint una mateixa alçada. Fins ara, el del Fusteret tenia una cota permesa de 475 metres i, en conseqüència, se li permetria créixer el 8,4% més (40 metres). Cal tenir present que aquesta cota la podria arribar a assolir, no en tot el runam actual, sinó sobre un màxim de 15,9 hectàrees (un terç de la superfície total).

Pel que fa a l’opció de créixer en amplitud per la banda de Cerarols, la modificació del Pla Director permetrà fer-ho fins a una superfície màxima afegida de 16,8 hectàrees. L’actual runam ocupa 46,45 hectàrees, amb la qual cosa el dipòsit del Fusteret podria arribar a tenir una dimensió final, si se’n necessités la totalitat, de 63,25 hectàrees.

El de la Botjosa es va buidant

En paral·lel, cal recordar que l’empresa ja ha donat el tret de sortida als plans de restauració amb la retirada d’un dels seus dipòsits salins, un dels primers i més petits: el de la Botjosa de Sallent, inactiu des dels anys 70.

Treballs d'extracció de la sal del runam de la Botjosa de Sallent / ARXIU/ICL

Segons dades facilitades per ICL, des del 2021 s’han retirat més de 800.000 tones del dipòsit. El ritme d’extracció ha estat progressiu des de l’inici dels treballs fins a arribar, el 2023, a 440.000 tones, «assolint els objectius fixats en el pla». En aquest sentit, destaquen que aquesta activitat ha permès «augmentar les tones de sal purificada i la seva reintroducció al mercat fomentant així l'economia circular». Tot i que també precisen que «aquest 2024 la restauració s’ha alentit a causa de l’extrema sequera que ha viscut el país. Quan les condicions climatològiques ho permetin, es preveu seguir amb l’actual ritme d’extracció».

