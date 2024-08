La Diputació farà millores al pont d’accés a Sant Vicenç per augmentar-hi la seguretat

La Diputació de Barcelona ha començat a moure fitxa de cara a futures intervencions per millorar la seguretat i la funcionalitat de l’únic pont d’accés a Sant Vicenç de Castellet, situat a la BV-1229, sobre el riu Llobregat. Es tracta d’una suma de petites intervencions que afectaran tant l’asfalt com la il·luminació i els paraments del pont, i que es recolliran en un projecte constructiu que la Diputació ja ha començat a redactar a partir de les diverses propostes que li ha fet arribar l’Ajuntament.

Ara fa pràcticament un any que es va celebrar el centenari de la construcció d’aquest pont, inaugurat el 8 de setembre del 1923, i que va tenir una única gran intervenció en dècades amb l'ampliació que es va inaugurar el 1997. A finals de l’any passat es van substituir les llumeneres de vapor de sodi que hi havia per unes de noves amb tecnologia LED i es van fer reparacions de la contenció tubular existent. Més recentment, i segons han apuntat fonts de la Diputació, es va redactar un informe que valorava altres operacions proposades per l’Ajuntament, així com la reparació de diversos desperfectes en elements estructurals en base a una inspecció realitzada al pont, i és a partir d’aquí que es concretarà la resta d'obres que s'hi volen fer. Serà amb el projecte constructiu que s’ha d’elaborar, però del qual encara no se sap quin serà l’abast real que tindrà ni quan s'enllestirà la redacció.

Entre les propostes que es valoraran hi ha la substitució del paviment actual de les voreres del pont per pedra natural de Sant Vicenç, la il·luminació dels ulls del pont per mitjà de projectors del tipus LED, així com la il·luminació lineal indirecta també del tipus LED a les voreres; el manteniment dels paraments del pont; o la instal·lació de passamans per al compliment de la normativa reguladora de baranes.

Pendents d’un nou accés

Al llarg d’aquests cent anys, el pont de la BV-1229 ha estat l’únic accés directe per carretera al nucli de Sant Vicenç des de la C-55, de manera que qualsevol incidència en aquesta infraestructura complicaria molt la mobilitat dels seus veïns que, pel que fa als viatges amb cotxe, es veurien obligats a anar fins al Pont de Vilomara per connectar-se, des d’allà, amb Manresa i la C-55.

Per això, i des de ja fa un parell de dècades, hi ha prevista la construcció d’un segon accés directe, en aquest cas per la banda nord, amb el qual la Generalitat diu que ja està treballant, tot i que encara no té data.

Segons es va confirmar fa uns mesos des de la direcció general d’Infraestructures de Mobilitat, s’està elaborant l’estudi informatiu que ha d’incloure aquest enllaç juntament amb la creació d’un segon carril complet des de Sant Vicenç fins a Manresa en sentit nord a la C-55 i la futura variant de Castellgalí. L’enllaç en qüestió sortiria d’una gran rotonda al polígon de Castellgalí, i enllaçaria amb la carretera BV-1229, a la sortida nord del nucli urbà de Sant Vicenç cap al Pont de Vilomara. La idea és que aquest mateix any es completi aquest estudi informatiu, i l’any que ve el constructiu, però de cara a l’execució encara no hi ha una data fixada.