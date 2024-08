La Festa Major de Navàs arrenca amb les primeres actuacions musicals

La Festa Major de Navàs comença els seus actes forts aquest dijous, amb el clàssic Sopar de la Bouada, que estarà amenitzat per Pocasolfes i també música tradicional. Just després d'aquest acte, també al carrer de l'Església, es farà el que serà el primer concert d'aquesta festa, el del grup local QNDA, que ha anunciat que serà el seu concert de comiat després de cinc anys en actiu. La nit finalitzarà amb la sessió del PD Got i gas.

Així i tot, el preludi dels actes ja va començar ahir, amb el bàsquet 3x3 i aquest dimecres hi ha una Masterclass de Zumba a la plaça de l’Ajuntament i una sessió de cinema a la fresca. Divendres serà el torn del concert del Pony Pisador i DJ Trapella, a més d'un concert infantil amb el grup Sardines amb Llauna. Abans, també hi haurà hagut el Nabars, amb la Sàtira de l’Òliba i Cargols de Foc, la XXXIII Trobada d'Acordionistes i ball amb Jordi Bruch.

El dissabte es viurà una de les jornades amb més propostes i més diverses, que començarà a les 10 de la nit amb el ball amenitzat pel duet Francesc (de Cotton) i Andreu. Ja de matinada començarà el que oferirà la banda de sis músics Boom Boom Fighters&Cookah P. I ja a quarts de 3 de la matinada serà el torn del grup de versions La tropical. Qui rematarà l’oferta musical de la matinada serà el DJ Nap Buf.

També diumenge destacarà per la diversitat musical, que arrencarà amb el ball amenitzat per Vives veus tercet. El gran concert serà, però, el que a partir de la 1 de la matinada oferirà, d’entrada, tot un clàssic dels escenaris, els berguedans Brams. Tot seguit, a partir de les 3 de la matinada es deixarà pas al grup local Nervi, i es completarà la nit de nou amb DJ, en aquest cas Animal Show.

Ja dilluns, a les 12 del migdia a la plaça de l’Església, Kerouac ambientarà el concert vermut, per passar directament al vespre amb el ball amb tot un clàssic musical, l’orquestra La principal de la Bisbal. A la 1 de la matinada engegarà el concert de nit amb la banda de versions Verbena’m, i de nou un últim relleu amb DJ Rutxo. Encara dimarts hi haurà una darrera proposta de ball per acompanyar la sardinada, amb Pep i María José Trio.

Protagonismes de les entitats

Pel que fa als actes més tradicionals i amb participació de la imatgeria local. Després del Nabars, dissabte, l’Òliba, juntament amb els gegants i nans, els bastoners i el ball de cascavells acompanyaran la cercavila de proclamació del pubillatge. I diumenge la mateixa imatgeria protagonitzarà la matinal amb la cercavila precedida d’una traca valenciana, i la posterior ballada a la plaça de l’Ajuntament, amb la participació de la cobla Ciutat de Granollers.

Cartell amb firma local

El cartell d’enguany de la festa és obra de la navassenca Alba Fleta Obradors. Està inspirat en l’art Nouveau i l’artista Alfons Mucha. D’aquest binomi va sorgir la idea de fer un cartell amb aquesta estètica i amb una de les gegantes com a protagonista, però un cop el projecte va tirar endavant es va considerar oportú incloure les dues gegantes com a representants del poble.