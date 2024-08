El nucli de la Coromina es prepara per a tres dies de festa el cap de setmana

La Festa Major del nucli de la Coromina, al terme de Cardona, torna aquest cap de setmana amb un programa atapeït d'activitat entre divendres i diumenge, i en què la música, el teatre i les activitats amb els gegants al carrer, tindran bona part del protagonisme.

Els actes arrencaran divendres amb el Punk Trail, un esdeveniment esportiu solidari a favor de la Residència Sant Jaume, Càritas i la Casa d'acollida Sant Salvador, però aquella mateixa nit ja hi haurà la representació de "Flor de Nit" a càrrec de La Cua del Gat, que es repetirà dissabte i diumenge. També hi haurà una primera cercavila de gegants (dissabte es farà un passacarrers i diumenge una trobada), i el pregó amb el txupinasso inclòs. També hi haurà els primers concerts, amb un tribut al Canto del Loco, The Patxangers i sessions Dj.

També hi haurà música dissabte, amb Revoltijo a la tarda, i al vespre i nit amb un tribut a AC/DC, ball amb Cafè Trio, concert amb Quinto Carajillo, i Dj. Sebas. Diumenge, la música serà a base de sardanes, d'un passacarrers amb la Banda de Música de Cardona, i amb el Gran Ball de fi de festa.

A banda d'això, hi haurà espectacles infantils, vermuts i dinars populars, una tronada, i trobada de clàssics.