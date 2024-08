Sant Fruitós de Bages redescobreix els Polvorins del Llobregat

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat una excursió als Polvorins del Llobregat que permetrà descobrir les restes d'aquesta antiga estructura industrial, situada al marge dret del riu Llobregat, a la zona dels Tres Salts. La sortida es realitzarà el dissabte 31 d’agost a les 8 del vespre, i el punt de trobada serà el Cobert de la Màquina de Batre. La caminada durarà unes 3 hores amb explicacions a càrrec de Jordi Julià, del Col·lectiu de Recerca Històrica. En finalitzar, hi haurà una botifarrada popular sota el mateix Cobert de la Màquina de Batre.

La sortida compta amb el suport del Grup Excursionista Posa't en Marxa i del Col·lectiu de Recerca Històrica. L'Ajuntament recomana portar un lot per a realitzar el camí de tornada i, per participar, cal inscriure's a la web de l'Ajuntament.

L'estructura dels Polvorins del Llobregat, parcialment conservada, revela la presència d'una fàbrica de pólvora que aprofitava l'energia hidràulica del riu per a la seva producció. Encara es poden apreciar els murs de pedra ben disposats, un corredor per on circulava l'aigua i diversos forats excavats directament a la roca.