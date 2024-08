Troben a Castellbell cinc ampolles del ‘gas del riure’ després de la festa major

El matí d’aquest dilluns, després dels cinc dies de festa major a Castellbell i el Vilar, es van localitzar cinc ampolles d’òxid nitrós, o també conegut com «el gas del riure», per la zona de la piscina municipal. Durant les festes de l’any passat, l’Ajuntament del municipi bagenc va notificar que algunes persones venien aquesta mena d’ampolles que contenen la substància, sobretot en espais on se solen fer botellots. Per corregir aquestes actituds, enguany el consistori va implementar un control preventiu per evitar la distribució d’aquesta droga i de globus, l’objecte amb què se sol inhalar.

«Durant els cinc dies de festa major els vigilants municipals i Mossos no han notificat cap indici del consum» d'aquest gas, com ha detallat a Regió7 l'alcalde del municipi, Adrià Valls. Per evitar la comercialització d'aquesta droga durant les festes els cossos de seguretat van seguir un protocol especial de vigilància visual en llocs de reunió, com ara concerts, i patrulles, «especialment en les nits que hi havia DJ», és a dir, de dimecres a dissabte. Tot i això, la troballa de les cinc ampolles evidencia que durant les festes hi va haver consum d'òxid nitrós, «probablement el diumenge a la nit i en espais d'aire lliure».

A banda del dispositiu especial, a l'entrada de l'escola, el recinte on es feien els concerts, hi havia controladors d'accés que es dedicaven a obrir totes les bosses, motxilles i butxaques dels assistents per supervisar que «no hi entressin cap element punxant o substàncies com l'òxid nitrós», com va apuntar el batlle.

L'any passat durant la festa major el consistori va tenir constància que alguns individus promovien la distribució i consum del gas del riure, sobretot en zones on se solen fer botellots, com en una àrea propera a la piscina municipal, com també a l'avinguda Catalunya. «Aquesta situació ens ha portat a alertar-nos aquest any» i activar una sèrie de mesures específiques per intentar frenar el consum d'aquesta substància al municipi, com va apuntar Valls.

Fonts de Mossos d'Esquadra de la regió central, però, han detallat a aquest diari que no tenen registrat cap incident, altercat o detenció relacionada amb el consum o la distribució de l'òxid nitrós al territori en el darrer any.

Una droga en auge entre els joves

L'òxid nitrós o «gas del riure» és una droga que cada cop s'està posant més de moda entre els joves, sobretot des de fa uns anys. La substància té propietats anestèsiques, analgèsiques i dissociatives i comunament s'utilitza en l'àmbit de l'odontologia per a la sedació i l'alleugeriment del dolor. Com recull una publicació del ministeri de Sanitat de l'any passat, aquest gas s'ha convertit en una droga «popular entre els joves» per la seva «alta disponibilitat i el seu baix cost».

El consum de l'òxid nitrós es fa per mitjà de la seva inhalació a través de globus de goma, els quals funcionen com a reservori. D'aquesta manera, el gas arriba fins al cervell a través de les vies respiratòries, actuant com un depressor del sistema nerviós central i, per tant, generant una certa sensació d'eufòria durant menys d'un minut, encara que depenent de les dosis inhalades els efectes poden arribar a allargar-se fins als 15 o 45 minuts.

Els experts alerten que la ingesta del gas del riure pot comportar riscos com l’ofegament, a causa que la substància es troba comprimida dins les ampolles en què es distribueix. La seva inhalació, a més, pot comportar altres efectes adversos tòxics greus com dificultar que l’oxigen arribi al cervell, causant des de desmais fins a parades respiratòries.

