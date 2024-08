El Bages té per al nou Govern d'Illa projectes que ja va promoure el PSC

Sílvia Paneque, candidata del PSC a les eleccions municipals del 2023 a Girona (en va ser la guanyadora, però va quedar a l’oposició) s’ha convertit ara en un dels pilars del nou Govern de la Generalitat. El president Salvador Illa li ha atorgat en el seu nou govern el que ja s’ha qualificat de superconselleria, pels reptes que s’hi concentren: Territori, Transició Ecològica i Habitatge, a més del rol de portaveu del Govern.

Pels àmbits que abasta, però sobretot per un, el de Territori, la seva carpeta serà la que focalitzarà a curt i mitjà termini les mirades de l’àrea central. Damunt de la seva taula se serviran les principals patates calentes d’aquest territori i, molt especialment, del Bages.

Demandes històriques que, des de l’oposició, el PSC ha reclamat reiteradament. Fins i tot, n’hi ha que els socialistes van començar a impulsar quan van presidir la Generalitat, en època del tripartit.

El cas més rellevant és el del desdoblament de la C-55. El llavors secretari de Mobilitat, Manel Nadal (a qui ara Illa retornarà al càrrec) va presentar el 3 de desembre del 2007 l’estudi per fer aquesta conversió en autovia des de Manresa fins a la connexió amb la C-58 entre Castellbell i Monistrol. Estudi que ja plantejava la proposta de traçat que a partir del 2011 es van convertir en projectes executius (ja sota governs de Convergència). De fet, en la presentació de l’estudi Nadal va afirmar que era possible començar a executar aquella obra al llarg del 2009.

Si hi ha un denominador comú, un concepte que aglutini els grans reptes que des de fa anys planteja aquesta àrea d’influència de Regió7 és el d’infraestructures viàries. Ras i curt, carreteres i trens. Amb dos plats estrella que ja formen un menú indissociable en el debat polític, revifat en l’últim any a partir dels plans que havia començat a desenvolupar el govern Aragonès: la C-55 i l’autopista Terrassa-Manresa (C-16). És a dir, el corredor del sud del Bages, porta de connexió d’aquesta àrea central cap a l’àrea metropolitana i cap a dues de les grans infraestructures de país, port i aeroport.

Sobre aquesta qüestió, l’aposta d’Esquerra en el seu últim any de govern ha estat clara i s’ha traduït en moviments concrets. Els projectes que ha deixat engegats no passen pel desdoblament projectat fa gairebé una dècada entre Manresa i Castellbell. Projecte, aquell, que, com es deia, va començar a promoure una conselleria de Territori en mans del PSC (llavors es deia de Política Territorial i Obres Públiques, amb Joaquim Nadal al capdavant) en època del tripartit. D’aquella voluntat en van sortir els projectes executius de desdoblament acabats entre el 2011 i el 2015, Projectes que, al llarg d’aquesta dècada posterior, els socialistes n’han reclamat reiteradament l’execució.

Com es deia, però, el plantejament del penúltim govern no passava, valgui el joc de paraules, per aquesta via. El que ha deixat embastat Esquerra implica posar dues peces en joc alhora. D’una banda, per l’ampliació de la C-55 amb l’anomenat 2+1 (en aquest cas, un doble carril continu des de Sant Vicenç fins a Manresa), projecte que ja està adjudicat (hi hauria d’estar en obres) entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí, i en fase d’estudi i redacció per a la resta. Es deixava la porta oberta a un 2+2 sobre el mateix traçat, però l’únic compromís era el d’estudiar-lo. I el desdoblament tal com es va projectar fa una dècada es descartava.

El nou descompte del peatge, promès per al novembre

L’altra peça complementària era la de fer efectiu el compromís de fer gratuït el peatge de Sant Vicenç/Castellbell de l’autopista Terrassa-Manresa en dies laborables per a trajectes d’anada i tornada en menys de 24 hores. De fet, tal com ja ha anat informant Regió7, el 30 de juliol passat un dels últims consells de Govern de la Generalitat presidida per Esquerra va aprovar la modificació de la concessió per aplicar-hi aquesta nova modalitat, i va anunciar que es faria efectiva a partir del 4 de novembre.

Peatge de Sant Vicenç/Castellbell de l'autopista Terrassa-Manresa / ARXIU/DAVID BRICOLLÉ

I encara, sobre aquest espai, hi havia una tercera qüestió. Esquerra havia plantejat en el mes de març l’encàrrec d’estudis que permetessin valorar seriosament i amb dades concretes quant costaria un rescat d’aquesta via de pagament (d’una concessió a la qual li queden 12 anys).

Per tant, aquestes seran les primeres grans qüestions a les quals podrà i haurà de donar resposta el nou govern de Salvador Illa i, molt concretament, la superconsellera Paneque. Amb projectes en marxa, caldrà veure si la intenció és donar continuïtat a aquest projecte engegat i acotat del 2+1 a la C-55, o si, com s’ha dit en campanya (per exemple, en paraules de l’ara diputat socialista i alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno), directament s’aposta per un 2+2 (és a dir, carretera desdoblada) des de Manresa fins al túnel de Bogunyà. O, fins i tot, si directament l’aposta del nou executiu socialista és treure del calaix i materialitzar aquell projecte d’autovia que el Tripartit va començar a promoure, com des de fa anys demanen diferents partits i sectors de la comarca, i que preveia desdoblar una part desdoblant el traçat actual (als dos extrems) i un tram central (a Castellgalí) totalment nou, per l’altre costat del riu. Ara bé, cal tenir en compte que els dos partits que han donat suport al nou president per a la seva investidura, ERC i els Comuns, s’han expressat clarament contraris a la materialització d’aquell projecte en els termes que es plantejava.

D’altra banda, aquest Govern Illa té dos mesos i mig per fer posar de manifest si comparteix i fa efectiva la mesura promoguda i, se suposa que encarrilada, per Esquerra d’aplicar el nou model de descompte a l’autopista que permetrà aquesta gratuïtat a tots els trajectes en dia laborable si es fa una anada i tornada en menys de 24 hores.

Compromís per ampliar de Berga a Bagà

Un dels projectes que s’arrossega des de fa una dècada i que se suposa que ha quedat plenament compromès per al futur govern és el de l’ampliació i millora de la C-16, entre Berga i Bagà. El 22 de febrer passat, l’encara consellera de Territori de la Generalitat, la republicana Ester Capella, va prendre públicament aquest compromís a Gironella, davant els alcaldes del Berguedà. El projecte promès (amb dates) preveu una carretera de tres carrils, amb un de reversible, que tindrà 5 túnels nous, complementaris als actuals i un important viaducte a Cercs, més allunyat de la població que l'actual. Els primers quilòmetres de l'actuació, fins al túnel de Cercs, suposaran allargar el tram de quatre carrils que hi ha actualment fins a Berga. És una inversió de 240 milions d'euros per fer 20,70 quilòmetres.

Viaducte de Cercs de l'autovia C-16 / ARXIU/ENRIC BADIA

El projecte de traçat és el mateix que hi havia ja fet sis anys enrere. Ara se’n va encarregar l'informe ambiental, amb la idea de poder fer el projecte constructiu a final d’aquest any, i quan es va anunciar es parlava de començar a la tardor del 2025 les obres del primer tram. I de tenir l'obra acabada el 2030.

L’execució d’aquest projecte també ha estat reiteradament reivindicat pel PSC, tot i que en el seu cas fins i tot va suposar una certa renúncia a la proposta de màxims que també va arribar a posar sobre la taula sota el comandament del conseller Joaquim Nadal, ja que llavors plantejava un desdoblament complet del tram. De fet, quan ERC va fer aquest anunci el febrer, un dels alcaldes socialistes, el de Bagà (Lluís Casas), deia que «qualsevol millora és benvinguda» i que ho veia amb bons ulls malgrat que no pugui ser autovia tot el tram».

