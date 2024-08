Els Figa Flawas seran els protagonistes de la Festa Major d'Avinyó

Avinyó celebrarà la seva Festa Major d'enguany del 12 al 16 de setembre, un dia més que l'any passat. Els Figa Flawas, que ja han actuat a diversos municipis de casa nostra, seran els caps de cartell de la celebració. Aquest concert serà el dissabte 14 i les entrades, ja que es fa al pavelló i, per tant, té aforament limitat, estan pràcticament exhaurides. Un dels altres actes destacats serà la baixada d'andròmines, que es consolida després que l'any passat es recuperés.

Els actes en dijous són una de les principals novetats d'enguany, perquè la festa començava en divendres. Hi haurà l'Hora del conte, un brunch a l'era de Cal Verdaguer amenitzat per DJ Pontti i també el Ball per a la gent gran al Local Catalunya. L'endemà tindrà protagonisme el Correfoc, que es farà just després del Pregó, enguany a càrrec de la Colla de Grallers i Timbalers. Abans, hi haurà hagut un espectacle familiar i el Sopar Popular i, a la nit, serà el torn dels primers concerts, amb La Femme Versions i K-Zu.

Dissabte serà el dia més intens. Al matí, hi haurà el tradicional Concurs de Pintura Ràpida, que arriba a la 58a edició, i el de Dibuix Infantil. Els premis es donaran a les dues del migdia. També es farà un acte consolidat com el Concurs de Paelles i la presentació dels equips del CE Avinyó. Al migdia, Dinar Popular amb Ràdio Avinyó, mentre que, a la tarda, el protagonisme serà per la ja mencionada baixada d'andròmines. A la nit, el Grup de Teatre d'Avinyó presentarà l'espectacle Diner (molt) negre i es farà el ball amb el grup Swing Family. Abans de l'actuació de Figa Flawas, serà el torn del cercatasques amb Buidant la Bota i, un cop fet el concert del grup de Valls, La Cosa Nostra i el DJ Oscar Nadal tancaran la jornada al pavelló.

Diumenge al matí es farà el Torneig de Festa Major de partides ràpides d'escacs, que enguany arriba a la cinquantena edició, i la Trobada de Gegants, amb sis colles geganteres convidades. També es farà la Missa de Festa Major. L'Orquestra Selvatana serà la protagonista de la tarda i nit, amb sardanes, concert i ball. També es farà un espectacle familiar i, a la nit, La Oreja de Tiktok i DJ Pontti tancaran la festa. Dilluns, Pep Músics farà un ball-vermut al migdia i un cafè-concert a la tarda i clourà la Festa Major, com ja és habitual, la festa de l'escuma i els jocs infantils.