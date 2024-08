L’arquitecte Joaquim Sabaté, proper ponent del Municipis Salins Sostenibles

Joaquim Sabaté, arquitecte i urbanista, serà el ponent de la propera tertúlia seminari programada per l’entitat Municipis Salins Sostenibles, que lidera l’arquitecte bagenc Jordi Ludevid.

Serà la dinovena sessió promoguda per l’entitat, per reflexionar sobre el present i el futur d’espais que han estat incidits o influenciats per la conca minera potàssica. En aquest cas, tindrà lloc el divendres 4 d’octubre, a 2/4 de 8 de la tarda al Mas de la Sala de Sallent.

Sabaté és catedràtic emèrit d’Urbanisme de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), a més de llicenciat en economia. Joaquim Sabaté ha estat quatre vegades guanyador del Premi Nacional d’Urbanisme espanyol i també del català.

Ludevid, que va dirigir conjuntament amb ell Sabaté un màster UPC sobre la Séquia, en destaca que «com a introductor de la figura dels Parcs Patrimonials a Europa, la seva aportació aplega en un sol anàlisi el patrimoni natural i cultural, amb la dimensió urbana paisatgística i territorial».

Municipis Salins Sostenibles ha anat promovent a través d’aquestes trobades un espai de diàleg entre municipis miners per analitzar-ne la situació i debatre propostes de futur. De fet, aquesta és la primera trobada després de la constitució de la Comissió de la Mineria de Sallent, de la qual l’entitat n’és integrant i n’ha estat un dels impulsors. El format de les trobades, amb caràcter informal al voltant d’una taula, és la de comptar amb un ponent convidat que fa la seva conferència per, tot seguit, obrir el debat als participants. L’última de les trobades va tenir com a ponent Florenci Vallès, biòleg i president de la Delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural, a més de membre de la plataforma Montsalat, que va centrar el debat amb una ponència sobre la història i el futur de la gestió dels residus salins del Bages.