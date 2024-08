L’obra del vial entre Calders i Artés s’allargarà fins ben a tocar del nucli bagenc

Les obres d’ampliació i millora del tram més sinuós de la carretera B-431 entre Calders i Artés, que s’estan executant des de la primavera, s’allargaran unes desenes de metres més del previst, i arribaran just fins a l’entrada del nucli urbà d'Artés. D’aquesta manera es reduiran un parell més de petits revolts a la zona de la Casa Malla i s’haurà resolt la millora al complet de tot el tram final d’aquest vial, des del carrer Doctor Claudio Salas d’Artés, fins al carrer de Ponent, a l’inici de la urbanització Vista Pirineu i a poca distància del nucli de Calders.

Execució dels treballs fins just a l'entrada d'Artés / Ramon Creus

Aquest és justament el tram que es troba tallat al trànsit des del 15 de juliol passat per la intensificació de les obres, que avancen a bon ritme i que, en gran part, ja deixen veure quin serà el nou traçat que tindrà la carretera en alguns punts. La idea és que tot aquest tram es mantingui tallat fins al 30 de setembre, i si bé després encara quedaran algunes setmanes de feina, ja s’hi podrà circular. Mentrestant, i davant la impossibilitat d’una connexió directa per carretera entre Artés i Calders, s’ha senyalitzat un recorregut alternatiu entre totes dues poblacions a través de la B-4512, des d’Artés i fins a Torroella de Baix, i la N-141c, des d’aquest nucli fins a Calders, i a la inversa. És previst que les obres de la B-431 s’enllesteixin del tot cap al novembre.

Les obres variaran el traçat en alguns punts per suavitzar revolts / Ramon Creus

Els treballs, que van començar a la primavera, tenen per objectiu millorar la seguretat i la comoditat en aquesta carretera tenint en compte la quantitat de revolts que hi ha, especialment en el tram final on s’està intervenint. Són aproximadament 1,2 quilòmetres de recorregut, i per on circulen diàriament uns 2.600 vehicles. Aquest mig any d’actuacions permetrà eixamplar la carretera i fer-la més segura, tenint en compte que es passarà d’una amplada actual d’entre 5,5 i 6 metres i sense vorals, a un nou vial de 9 metres d’amplada, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres cada un i dos vorals d’un metre a banda i banda. També s’inclouen algunes petites variacions del traçat que suavitzaran els revolts més tancats, i amb tot plegat, s’aconseguirà reduir en un terç el recorregut de tot aquest tram ara en obres i s’aprofitarà per millorar la connexió d’aquesta carretera amb els camins agrícoles que hi enllacen.

Operaris treballant en la nova carretera / Ramon Creus

Les millores que s’estan fent a la carretera B-431 seran molt beneficioses de cara a facilitar la mobilitat entre Artés i Calders, segons apunten els dos alcaldes, no només per als veïns en particular, sinó també de cara al transport escolar d’alumnes de Calders que s’han de desplaçar cap a Artés. També afavoriran les connexions més a llarga distància, tenint en compte que és una carretera d’enllaç entre el Bages i el Moianès i cap a l’Eix Transversal. L’alcalde d’Artés, Enric Forcada, també considera molt oportú haver allargat les millores en tot el seu tram complet fins a l’entrada al nucli d’Artés, on després la circulació ja quedarà regulada per semàfors.