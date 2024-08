El 'tramvia socialista’ del 2009 anava fins a Súria, Sallent i Sant Joan

El novembre del 2009 el llavors secretari per a la Mobilitat de la Generalitat amb el govern tripartit, el socialista Manel Nadal (que ara tornarà a tenir el mateix càrrec), va presentar en un acte a l’Ajuntament de Manresa l’estudi informatiu per implantar un servei de tramvia al Bages, que en aquell moment es posava a informació pública. És l’estudi que, ara, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sota el govern precedent d’Esquerra, ha recuperat per analitzar-ne la viabilitat, revisió de la qual en va presentar el resultat el juliol i que, de moment, només preveia condicionar el traçat fins a Santpedor, com una prolongació de la proposta amb què ja s’està treballant per adaptar a viatgers el tram de via entre Manresa Alta i la futura estació que es preveu al Parc de l’Agulla. També en aquest cas, per tant, caldrà veure quina és l’aposta del nou govern de Salvador Illa.

I és que aquell tramvia socialista era molt més ambiciós i plantejava una xarxa de prop de 25 quilòmetres de via existent dels ramals de mercaderies (les línies de la potassa) des de Manresa fins a Súria (que es manté activa), i de Sallent, actualment fora de servei) entre Manresa, Súria i Sallent, per a adequar-los al transport de viatgers.

Però també preveia construir 9,4 quilòmetres de nous trams per donar servei als nuclis urbans de Manresa, Súria i Sallent, així com el perllongament fins a Sant Joan de Vilatorrada, arribant als polígons industrials de la zona. En aquell moment es parlava d’una inversió de fins a 105 milions d’euros en l’execució global d’aquest projecte.

Es partia de la base d’una població potencial usuària de 100.000 habitants. L’àrea compresa per Manresa i el seu entorn més immediat, i les poblacions de Súria i Sallent, passant per Sant Iscle de Bages, Callús i Santpedor, i arribant en direcció oest, fins a Sant Joan de Vilatorrada. L’estimació de demanda de viatgers variava segons cada tram, amb unes previsions en aquell moment de més de 4.100 usuaris en el tram urbà de Manresa, i d’entre 2.100 i 1.700 entre Manresa i Santpedor.

L’estudi analitzava la possibilitat d’estendre el servei fins a Sant Joan, passant pels polígons de Manresa, al costat del riu Cardener, al llarg de 2,2 quilòmetres. Així, des de l’estació de Manresa Nou Congost, el traçat arribaria fins a la plaça Major de Sant Joan de Vilatorrada pel passeig del Riu. Aquí, l’estudi situava en total 3 estacions: Manresa Industrial, Sant Joan Sud i Sant Joan Centre

L’adequació de les vies actuals de mercaderies per al transport de viatgers preveia diverses actuacions per poder assolir velocitats més altes que les existents. En aquest sentit, analitzava tres possibilitats pel que fa a l’electrificació de la línia, que actualment funciona amb vehicles de tracció dièsel, i analitzava la viabilitat d’incorporar vehicles de tracció elèctrica, híbrids o inclús combinar-los en els diferents trams.

L'R4 i el traspàs de Rodalies

Des que, el novembre de l’any passat, ERC i el PSOE van tancar un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, el traspàs de la xarxa de Rodalies de Catalunya es va convertir per al Govern Aragonès, fins al final del seu mandat, en un dels pilars centrals de les negociacions amb l’Estat. I, de moment, de les línies que afecten l’àmbit d’influència de Regió7 n’hi ha una que ja està escrit negre sobre blanc que formarà part del primer paquet d’aquest futur canvi de mans de la gestió ferroviària: l’R3, que connecta la Cerdanya amb l’àrea metropolitana.

En canvi, la del Bages (R4) ha quedat fins ara en els marges de la inconcreció. I aquí (no només per a aquesta línia en concret, sinó per a la consumació del traspàs general) serà important quina força, i quina intencionalitat té el nou govern del PSC i, sobretot, el fet que comparteixi color polític amb l’executiu a Madrid.

Pel que fa al cas concret de l’R4, mentre va governar a la Generalitat va reiterar que aquesta línia formaria part a curt termini del paquet de traspàs.

Tot i que ningú no ho diu públicament amb aquesta contundència, el que transcendeix és que el Govern central té pànic a perdre el control de xarxa de mercaderies que passen per Catalunya per connectar amb Europa. I és la funció de mercaderies que té una part d’aquesta R4 (al sud) la que ha obstaculitzat que aquesta línia no s’inscrigui d'entrada en un acord de traspàs que ja va començar a caminar amb la creació de la comissió que l’ha de fer possible. Caldrà veure, doncs, quina és la posició del govern socialista a Catalunya en aquesta qüestió. Si s’integra tota la línia o si, com a mínim, se’n fa una segregació, que molt probablement inclouria en el traspàs la part nord (Manresa-Barcelona).

