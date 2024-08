Dos acusats d'estafar una distribuïdora bagenca amb la venda de mascaretes durant la Covid

L'Audiència de Barcelona demana 8 i 6 anys de presó per a l'administrador i un altre treballador de l'empresa malaguenya Distributalia Exprés S.L. per haver estafat l'administrador de la Distribuïdora Joan S.A., amb seu a Sant Fruitós de Bages, amb la venda de mascaretes durant la Covid. Els dos acusats haurien ordit un pla per aparentar que podien adquirir i importar importants quantitats de mascaretes sanitàries per després demanar el seu pagament per avançat sense proporcionar-les. L'empresa malaguenya es va arribar a apoderar il·lícitament de 302.500 euros.

Els fets es remunten a inicis de la pandèmia, a mitjans de febrer de 2020, quan un dels acusats es va posar en contacte amb en Xavier Ollé, l'administrador de la Distribuidora Joan S.A., en qualitat d'agent comercial. Com el mateix Ollé ha detallat a Regió7, l'estafador era una persona «coneguda de feia temps i la consideravem de confiança». «Les mascaretes són un producte que ja teniem dins el catàleg, però arran de la Covid ens va sorgir aquesta oportunitat i la vam agafar», afegeix.

En el fervent escenari causat per la Covid, li van oferir la possibilitat de comprar un total de 12.000 caixes de mascaretes de tipus FFP2 i 50 de 3M per a poder distribuir-les entre els seus clients habituals, tant nacionals com internacionals. Com a mètode de pagament, les dues parts van acordar que l'empresa bagenca ingressaria un 10% de la despesa total per avançat, una xifra que equival a 26.324,76 euros, amb la condició que el 80% seria pagat a 90 dies de l'emissió de la factura i el 10% restant aniria a càrrec de la distribuidora acusada, una quantia que hauria de reingressar quan rebés les mascaretes.

Abans que arribés aquesta primera comanda, les dues parts van acordar una nova tramesa del mateix producte per un import total de 363.196,96 euros més IVA. Per efectuar aquest nou encàrrec, Ollé va fer una segona transferència d'un import de 17.622,07 euros, una quantia que equival al 10% del preu total, seguint les mateixes condicions que en el tracte anterior. Malgrat això, cap de les dues comandes va acabar arribant.

La data estimada en què les mascaretes havien d'arribar al municipi bagenc era el 21 de febrer de 2020. En adonar-se que les promeses no es complien van sorgir «les discrepàncies entre les dues parts», com consta a l'escrit d'acusació, fins al punt que Ollé va sol·licitar la devolució dels diners que havia ingressat, encara que no es va arribar a efectuar. Els enganys per part dels acusats, però, no van acabar aquí.

Un nou cas d'estafa

Unes setmanes després d'aquest cop de realitat per Ollé, un dels acusats li va fer creure que disposava d'una altra empresa proveidora, en aquest cas colombiana, que li podia proporcionar sis milions de mascaretes 3M per un preu de 1.500.000 euros més IVA. Per assegurar-se que l'operació sortís correctament, el santfruitosenc va proposar fer el pagament a través d'un crèdit documentari i que la comanda arribés directament a la seva distribuidora, sense passar per Distributalia Exprés S.L.

L'empresa acusada, de nou, va exigir a la Distribuïdora Joan S.A. que adelantés una quantia de 250.000 euros més IVA per cobrir les despeses del transport i dels tràmits duaners. Es tractava, però, d'un altre cas d'estafa, ja que la suposada empresa proveïdora no era colombiana, sinó que egípcia i les mercaderies sol·licitades no existien.

Judici a l'Audiència de Barcelona

En total els dos acusats es van embutxacar fins a 302.500 euros de forma il·lícita, una quantia que li retornaran amb interessos a l'empresa estafada com a indemnització. Per aquest delicte, la Fiscalia demana 8 anys de presó per un dels acusats amb la inhabilitació del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i una multa de 24 mesos, amb una quota diària de 25 euros. A l'altre se li preveu una pena de 6 anys de presó amb la mateixa inhabilitació i una multa de 18 mesos amb una quota diària de la mateixa quantia. L'empresa Distributalia Exprés S.L., per la seva banda, se li imposa una multa d'1.000.000 euros. El judici tindrà lloc el pròxim dimarts dia 10 de setembre.

