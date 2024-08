La Coromina estrena la renovada Església de Sant Ramon

El nucli de població de la Coromina, pertanyent al municipi de Cardona, estrenarà aquest diumenge, coincidint amb la Festa Major del poble, la restauració de l’Església de Sant Ramon, que és la parròquia del nucli. El Bisbat de Solsona, conjuntament amb la Generalitat, la Parròquia i l’Ajuntament, han efectuat unes obres de renovació pràcticament integrals, que han permès donar una cara nova a l’edifici, que data del segle XV i que estava malmès després d’anys sense una restauració integral. El projecte, segons detallen fonts eclesiàstiques, va ser una proposta conjunta entre la gent de la parròquia de La Coromina i la Comissió de Patrimoni del bisbat de Solsona, que van detallar de forma conjunta en els mesos anteriors a les obres.

Les obres es van iniciar el mes d’abril i van finalitzar la setmana passada. Han costat prop de 48.000 euros i han sigut sufragades pel Bisbat, la Generalitat i la Parròquia local, mentre que l’Ajuntament de Cardona hi ha col·laborat logísticament. L’acte de celebració de l'obertura es farà el diumenge 25, aprofitant que es fa la Missa de la Festa Major de la Coromina, estarà presidit pel Bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i comptarà amb la presència de diverses autoritats.

Segons expliquen fonts del Bisbat, «la façana estava en mal estat i es va decidir fer un procés de restauració de tot el conjunt», ja que l’interior també necessitava profundes renovacions, fruit de què és una parròquia petita i alguns elements no havien tingut el manteniment adequat al llarg dels anys.

Aquestes obres «han consistit en la restauració exterior del campanar, recuperant l’antic coronament de coure que havia perdut a inicis del segle XX. S’havia perdut ja feia temps i l’hem volgut recuperar» També s’ha restaurat «la totalitat de la façana principal i la portalada d’accés, que estaven ja molt malmeses» i «a l’interior s’ha col·locat un nou paviment, perquè l’anterior estava molt malmès i s’han restaurat les voltes i capelles, s’han pintat de nou. També s’ha realitzat un nou cancell». Les obres han estat dirigides per Jaume Cuadrench. Des del Bisbat, celebren la restauració, ja que feia anys que hi treballaven: «ha sigut una restauració rellevant, ha hagut la pena que es fes». Destaquen també que era important «mantenir el patrimoni amb bon estat i amb bona cara, i més si es tracta d’una església com la de la Coromina, que és un emblema del nucli de població».

L’església parroquial de Sant Ramon es troba a la punta del nucli de la Coromina, part del municipi de Cardona. Està situada tot just on acaba el carrer de l’Església i comença el carrer del bisbe Guix. Es té constància de l'existència de l’edifici des del 1371. Originalment, aquesta església, que ha patit múltiples canvis i reformes al llarg de la seva existència, havia estat consagrada a Sant Antoni, i més tard també s’hi havia afegit una capella en honor a Sant Onofre. Posteriorment, també es va fer una altra capella lateral del Santíssim Sagrament que es conserva fins avui en dia. No va ser fins a l’any 1897 el bisbe de Solsona, Ramon Riu i Cabanes, va crear la parròquia de la Coromina amb rector i vicari, i es va decidir fer-ne l’advocació del seu sant personal, Ramon Nonat. Nonat, que va morir al castell de Cardona, va ser un cavaller que va lluitar a l’Àfrica per alliberar ostatges cristians dels musulmans. Va morir l’any 1240 abans de ser proclamat cardenal, i va ser canonitzat l’any 1657.