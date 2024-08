L'ACA amplia el termini perquè els ajuntaments demanin els ajuts de transport d'aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha anunciat una ampliació del termini, fins al 18 de setembre, perquè els ajuntaments presentin la documentació per demanar els ajuts per al transport d'aigua en vehicles cisterna i per a l'execució d'actuacions d'emergència. Aquesta ajuda està pensada pels municipis que es troben amb problemes de desabastament a causa de la sequera. La convocatòria d'ajuts té un valor de dos milions d'euros i va ser publicada el passat 15 de juliol. A més, s'amplia del període de les despeses realitzades, que inclouran les que s'han fet fins a finals d'agost (abans eren fins a finals de juny).

Segons la Resolució ACC/2645/2024, de 15 de juliol, la convocatòria és «per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals generades pel transport d'aigua destinada a l'abastament de poblacions mitjançant vehicles cisterna o per l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o manca d'aigua». L'ACA recorda que, des que es va declarar l'estat de sequera, «hi ha hagut una seqüència pràcticament ininterrompuda de mesos amb pluviometria inferior a la que és usual, cosa que ha fet que s'acumulin uns importants dèficits hídrics amb la consegüent reducció de la disponibilitat d'aigua en les fonts de les quals se subministren les xarxes d'abastament d'aigua potable dels municipis» que no s'ha pogut compensar amb les pluges d'aquesta primavera. Segons el Servei Meteorològic, hi ha «un dèficit màxim en moltes de les zones del litoral, el prelitoral i la serralada transversal» i el sud del país no s'ha afavorit de les pluges d'enguany. L'ACA justifica l'allargament per «facilitar que els ajuntaments afectats per la sequera o amb problemes de desabastament puguin accedir amb la major celeritat als ajuts d'aquesta convocatòria».

Aquesta subvenció no és nova. L'any passat, l'Agència ja va destinar 2,5 milions d'euros en aquest concepte, en un total de 94 ajuts. Alguns dels municipis de les nostres comarques que se'n van beneficiar van ser Piera, Castellbell i el Vilar, Collsuspina, Fígols o Monistrol de Montserrat, que van fer ús de vehicles cisterna, o Cabrera d'Anoia i Navès, que van fer obres de millora.