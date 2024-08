Santpedor obre una nova fase de restauració de les pintures murals de l'ermita de Sant Francesc

Santpedor ja treballa en una nova fase de restauració de les pintures murals d'època gòtica de l'ermita de Sant Francesc. Es preveu que durin uns tres mesos, i es concentraran a la part de la volta de l'absis que va quedar pendent de restaurar durant la primera fase que es va dur a terme l'any 2022. Tot plegat, permetrà apreciar millor la pintura original, datada entre els segles XV i XVI, que havia quedat tapada per les noves capes que s'hi van posar amb posterioritat

L'actuació del 2022 ja va permetre descobrir la decoració dels nervis de la volta amb dracs i alguns motius florals, i va deixar entreveure el cel estrellat a la clau de volta amb la figura de Sant Francesc, entre altres, feta amb la tècnica del daurat a l’aigua de l’època, que denota que la pintura és de molt bona qualitat. Aquesta segona fase donarà continuïtat a aquella intervenció, posant al descobert l'ornamentació a la meitat restant de la volta, de manera que es continuarà fent visible la decoració superior dels murs.

Els treballs consistiran a retirar de forma manual i minuciosa les tres capes de pintura (blanca, marró i ocre) que amb els anys es van anar pintant a sobre de les originals, a l'hora que es conservarà la pintura gòtica i els materials d'origen. Una altra de les tasques consistirà a consolidar i fixar pintura que ja ha esdevingut pols o que està a punt de caure.

La intervenció que s'està fent implica un treball acurat i minuciós / Ajuntament de Santpedor

Aquesta segona fase té un pressupost de 56.000 euros, i l’actuació compta amb el suport del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya de la Generalitat, que subvenciona pràcticament el 50% de la restauració. Una restauració que la regidoria de Patrimoni de Santpedor considera d’un gran interès, atesa la seva antiguitat i les seves característiques singulars. Tot plegat es remet a l’any 2015 quan, a partir de la restauració que es va fer de l'ermita, es va detectar l’existència d’unes pintures murals a la volta del presbiteri que havien quedat ocultes durant anys sota una capa de pintura de calç. Ara, amb aquestes fases d'obres, es pretén conservar i restaurar les pintures murals i preservar el seu valor historicoartístic.

Tot un element patrimonial

L’ermita va ser construïda els voltants del 1240 en estil romànic, però el 1475 va ser ampliada per la part de la capçalera amb la construcció d’una volta de creueria, que és precisament on es troben les pintures. La restauració ha permès descobrir la decoració dels nervis de la volta amb dracs, semblants als que trobem a l’església parroquial de Sant Pere, cosa que permet situar-les a la segona meitat del segle XVI. També s’ha descobert que els escuts de pedra que fins ara eren visibles estan envoltats d’orles vegetals. També s’ha trobat decoració d’encintats tant al lateral oest com als baixants de la volta, que és una sanefa rectangular que simula carreus o ressegueixen les juntes dels carreus existents. Aquests encintats podrien ser més antics que la resta de les pintures i haver-se fet en el moment de construir-se la volta, el 1475.