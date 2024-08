Acompanyem de ruta paranormal a Cardona als caçafantasmes de Barcelona

Pocs sabrien arribar fins aquí. De camí només t’imagines donant-te indicacions la noia del revolt. «La Casa del Bruixot», n’hi diuen. Faria esgarrifar fins i tot a la nena de L’exorcista. Té grafitis amb monstres inquietants, fletxes mal pintades a les parets que dirigeixen a «Satanàs», fins i tot una cadira de rodes amb teranyines d’aquestes que a les pel·lis de por acaben estampades contra algú. És negra nit, és clar. La típica casa abandonada de terror enmig del no-res. Entren amb deix rutinari dos homes d’uns trenta anys carregats de detectors a l’estil de Poltergeist. «Hola!, bona nit!, amb el vostre permís!». El David i el Toni sempre saluden educadament els fantasmes en entrar a les cases encantades com si fossin els callejeros viajeros del món paranormal.

«Els caçafantasmes de Barcelona», els han batejat. En xarxes són Caga2dos. S’han fet virals a TikTok fent directes de les seves sortides de thriller per Catalunya. «Investigadors paranormals», resumeixen en la seva biografia. Tot just fa nou mesos que són a les xarxes i ja tenen vídeos amb més d’un milió de visualitzacions. En els seus directes tiktokers es connecten fins a 70.000 persones. «La família», que diuen ells. El seu grup de Telegram ja gairebé arriba als 600 membres.

Són David Monedero i Toni Jiménez. Quan no van a la recerca de fantasmes, treballen a l’hostaleria i a l’obra. Són amics des de l’escola bressol. Dos addictes a l’adrenalina i a Iker Jiménez. Van començar de petits a anar de nit a llocs abandonats a gravar psicofonies. Ho continuen fent, ara acompanyats d’hordes de tiktokers en línia i aparells que xiulen, capten «presències» i escupen veus d’ultratomba. Munten almenys una sortida en directe cada setmana.

Dues hores en directe

«Hi ha una cadira mirant per a nosaltres». David i Toni assenyalen una finestra en ruïnes en il·luminar la casa abandonada. «Sembla que ens estan veient». Donen molta confiança abans d’entrar, sí. Ara mateix et sents com la rossa que mor en els primers 10 minuts de les pel·lis de Scream. Et ruixen amb un esprai que fa olor de caqui i et recomanen recollir-te els cabells («pot ser que alguna energia te’ls estiri»). Et donen un «mel meter» («mesurador caçafantasmes», et xiva Google). «Si comença el pipipipipi és que hi ha alguna cosa», adverteixen. Molt tranquil·litzador tot.

«Som a la Casa del Bruixot, família». Comença el directe de TikTok, avui des de Cardona, al Bages. Qui troba aquests llocs és Toni, és un Google Maps del món paranormal. Gairebé 300 tiktokers es connecten només arrencar. Arribaran al miler ben aviat. En circularan 47.000 durant les dues hores de directe.

La primera paraula que t’aprens d’una tirada a les fosques és Kinect. És un sensor de la Xbox que ara utilitzen tots els investigadors paranormals per rastrejar fantasmes. Aquesta els va costar 200 euros de segona mà. Ja n’hi ha fins i tot en versió app. La passen fins i tot per les estacions de metro de Barcelona. «Sempre mirem a les vies perquè és on més surten -detalla David-. S’hi llança molta gent». El seu rastreig paranormal a l’estació de Sagrada Família porta més d’un milió de visualitzacions a TikTok. Dilluns van penjar una altra topada a la plaça Espanya, i ja supera les 800.000. El que capten intenta comprar en una màquina, com el fantasma del metro de Ghost.

Et poses davant de la Kinect i se’t veu en format ninot de nen petit: s’intueix a la pantalla una forma humana amb ratlletes i punts verds. Doncs capta igual -et prometen- «entitats» que no es veuen a simple vista. «Hi podria haver el Juan», comenten en entrar com si parlessin d’un amic de tota la vida. Ja és com de la família. Se’ls apareix sempre, riuen.

Toni es para amb la Kinect de cop davant d’una cadira buida. «Assegut, mira que fort». A la pantalla es veu un d’aquests ninots verds just al buit del seient. «Està com trist, amb el cap mirant avall». Els comentaris a TikTok comencen a treure fum: «És una dona», escriuen. «Està enfadat». «És Puigdemont».

Toni porta a l’esquena la Ghost Bag, així l’anomenen. Inclou un K3 (un detector de camp magnètic) i la Spirit Box, que vindria a ser una ràdio oberta que va fent escaneigs a la recerca de veus d’ultratomba. Psicofonies en directe. «Et poden cridar a tu», t’adverteixen entre rialletes.

Es deuen haver gastat 4.000 euros en equip paranormal, calculen. Sense comptar tota la gasolina que consumeixen en aquestes excursions caçafantasmes. Amb el que guanyen a TikTok, de moment, només es poden pagar alguna sortida.

«No es preocupi, no li faré res». David tranquil·litza l’«entitat» de la cadira. Aquests caçafantasmes fan el contrari que a les pel·lis: són ells els que diuen als esperits que no els tinguin por. Sempre els parlen de vostè. «Jo els tracto com persones grans -diu David-. No persones grans -rectifica-, antigues». Podrien ser de l’edat de Jordi Hurtado. «Anirem a fer una volteta per la casa -l’informen amablement-. Si vostè vol acompanyar-nos, pot acompanyar-nos. Però només per la casa», especifica.

Res a veure amb el seu nom. No són gens cagats. Al contrari. «De por no en tenim. Tenim respecte». Per què ho fan? «Per demostrar el que passa de veritat». No es creuen gaires dels vídeos que circulen per TikTok: «Els peluixos volant, les llaunes que leviten», esbufeguen. A ells a tot estirar els han obert i tancat portes, expliquen. Què els dirien als que no els creguin a ells? «Veniu amb nosaltres una nit», responen. Ja n’hi diuen Caga2dos Experience, com la d’avui amb els periodistes. Els deuen haver acompanyat més de 30 persones.

«Detectors de presència»

«Hi ha algú aquí entre nosaltres?». «Podeu donar cops. Podeu obrir i tancar portes». Ja camines esperant un ensurt amb més resignació que el nen d’El sisè sentit. «El meu company porta un canal obert a l’esquena perquè es puguin comunicar amb nosaltres», informa David als amfitrions. «Veus com comencen a pujar els pics del K3?», t’ensenya la llumeta que ja s’acosta al taronja.

Ara treuen Niko. Sembla un robot de joguina. «És un Rem-Pod, un sensor de proximitat», puntualitzen. «Detectors de presència, diguem-ne». Porten un arsenal. En comença a sonar un al costat d’una porta com un boig. El canvien per un altre per si no ens en fiem. «Pots tornar a tocar-lo?» pregunta David a l’aire. I comença a sonar altre cop l’alarma. I, de sobte, una veu des de la Spirit: «Sortiu».

El seu top paranormal? «El lloc més esgarrifós, que gairebé ens abracem i tot, allà sí que ens vam cagar, va ser a l’hospital dels tuberculosos (Anglès)». «Pots obrir la porta?», preguntaven a l’aire. «Sí», responia la Spirit. Pam. «Ara tanca-la». Pam, cop de porta. «Semblava que hi havia algú darrere».

De sobte, sona un cop escales avall. «Hi ha algú? -crida David-. El pitjor és que vingui algú, esperem que siguin energies». S’han trobat de tot, esbufeguen. «Sang amb plomes», moltes restes de rituals. A tots els llocs abandonats n’hi ha, diuen. Han topat amb senglars, okupes, fantasmes de carn i ossos. «Ens van venir 15 nanos amb bats de beisbol: ‘Sortiu d’aquí, us matarem’». A ells els fan més por els vius que els morts. «Però i tant -asseguren-. Els morts, de moment, no ens han fet res!».

