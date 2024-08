La Generalitat recorda a Ercros que té deures pendents al runam vell de Cardona

La Generalitat pressiona Ercros perquè compleixi el compromís de mínims formalment adquirit amb el runam vell de Cardona, sobre el qual considera que l’empresa no ha fet les actuacions de manteniment que té aprovades i compromeses des de fa dos anys. De fet, aquesta pressió ve derivada encara de l’anterior executiu d’ERC, que de la mà de Mireia Boya, encara com a directora general de Qualitat Ambiental en funcions, ha signat aquest mes d’agost una resolució que el que fa és donar publicitat a l’acord que la Ponència Ambiental va prendre el 14 de setembre del 2022, en què donava llum verd a la modificació de la declaració d’impacte ambiental del projecte d’explotació d’aquest dipòsit salí. Acord que, amb aquest darrer moviment, apareix reproduït i detallat en el diari oficial de la Generalitat (DOGC) d’aquest dijous. De fet, Regió7 publicava el 7 d’agost passat que la Generalitat encara esperava resposta a l’exigència d’una intervenció compromesa i d’un projecte de restauració convincent.

Aquell acord ara publicat establia que Ercros, l'empresa que va explotar la mina i el residu salí del runam vell de Cardona (però que va deixar de fer-ho a final del 2017), havia d’executar un pla de manteniment de les instal·lacions per estabilitzar el runam i per reduir la contaminació salina al Cardener, que ja haurien d'estar enllestides des de l'octubre de l’any passat. I, alhora, presentar un pla de tancament i clausura del dipòsit si no hi ha intenció de reprendre-hi l’activitat extractiva. Mireia Boya ja va informar l’Ajuntament de Cardona, en una visita que hi va fer l’abril passat, que havia traslladat tots aquests requeriments a l’empresa.

Mireia Boya va poder veure l'abril passat sobre el terreny el runam de Cardona / ARXIU/AC

Demandes que, d’entrada, passen perquè executi de manera efectiva el que es va aprovar el 2022. Una actuació que, a grans trets, consisteix en l’adequació morfològica del runam per garantir-hi l’estabilitat dels materials que encara hi ha acumulats i el drenatge superficial. És a dir, fer-hi els moviments necessaris perquè el dipòsit no faci evolucions incontrolades, i crear-hi els pendents adequats que afavoreixin l’escolament d’aigües. Perquè l’altre objectiu principal d’aquesta intervenció que la Generalitat reclama a Ercros és el de captar i conduir adequadament les aigües salades del que es coneix com a escorrenties (les que llisquen per damunt de la superfície arrossegant material salí cap a l’entorn immediat), de manera que es puguin controlar, emmagatzemar i, finalment, derivar cap al col·lector de salmorres. Per això, el pla que es va aprovar i que encara avui no s’ha executat també establia que s’ha de construir una xarxa de cunetes perimetrals i basses, per a la conducció i control d’aquestes aigües.

En aquell acord, tot i que la mateixa Ponència Ambiental argumentava que aquesta no era l’alternativa més adequada des del punt de vista mediambiental, sinó la retirada del dipòsit (que és el que s’estava fent amb la seva explotació fins que va quedar aturada), alhora s’exposava que si aquestes mesures es consideressin com a «temporals i no com a restauració final de l’activitat», seria «adequada, ja que té en compte l’adopció de mesures de control i de gestió del dipòsit salí».

En aquest sentit, l’organisme li exigia tot un seguit de mesures afegides a complir per garantir que aquesta estabilització del dipòsit i conducció de les aigües que se’n deriven sigui completament efectiva. Incloent-hi, un cop materialitzat el projecte, un programa de monitoratge, amb sistemes de control i mesurament periòdics que en corroborin l’estabilitat i la correcta conducció d’aigües que ara van a parar a la Vall Salina (i n’afecten la morfologia) i, en última instància, al Cardener.

L’acord de la Ponència Ambiental del 14 de setembre del 2022, al que ara la Generalitat dona publicitat a través del Diari Oficial establia, establia que la construcció de les instal·lacions requerides s’iniciaria com a màxim un mes després de rebre l’autorització minera, i que haurien d’estar acabades en un any.

Però la realitat és que Ercros no ha portat a terme aquesta actuació. En la visita que Mireia Boya, en qualitat de directora general de Canvi Climàtic, va fer a l’abril a Cardona apuntava que «la llei l'obliga a exercir el tancament i la restauració del dipòsit», ja que «una empresa no pot deixar l'activitat extractiva, marxar i deixar els residus». I en aquesta línia instava l'empresa a emprendre un pla de tancament que respecti el projecte de restauració integral de la Vall Salina i el Pla Director Urbanístic (PDU) de Mineria del Bages».

Herència de l’activitat de la potassa

El material salí acumulat en aquest dipòsit és derivat de l'explotació de la mina Nieves de Cardona, de la qual s'extreia potassa i se’n separava aquesta part com a residu. Fins al 2017, l'empresa utilitzava aquests residus salins com a matèria primera per a les fàbriques de fabricació clor que Ercros té Flix, a Ribera d’Ebre i a Vila-seca, al Tarragonès. El 2017, però, va entrar en vigor una nova normativa europea que obligava canviar el sistema de fabricació de clor per fer-lo més sostenible, la qual cosa va fer la companyia argumentés que l’extracció d’aquest material del runam cardoní ja no li era rendible. A final del 2017 hi va cessar l’activitat, havent retirat només la meitat del residu salí acumulat.

Augment de la fiança

Per aquesta raó, segons va explicar a l’abril la directora general de Canvi Climàtic, es va modificar la declaració d'impacte ambiental de l'activitat i el programa de restauració, incrementant la fiança inicial, que va ser de 75.060 euros, a una de 3,8 milions d'euros. Segons apuntava llavors Boya, aquesta fiança era «proporcional al volum de residus que s'hi han deixat i a les obres que cal fer». Si l'empresa compleix amb les obres, la Generalitat li haurà de retornar els diners de la fiança. Si no ho fa, el govern utilitzaria els diners per assumir les inversions en millora i garantia mediambiental.

