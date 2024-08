Montserrat, una catedral de l’escalada amb més de 5.000 vies

El 9 de juny passat, uns tres-cents escaladors es van concentrar a Montserrat per protestar contra les restriccions que consideren que els priven d'enfilar-se a determinades vies del parc natural. Sota el lema Parets lliures, reclamaven un «replantejament de la regulació de l'escalada al país». L’eix de les queixes era la regulació establerta al massís, una mesura que ha complert una dècada i mitja i que ha suposat, sobretot, una eina molt important de protecció de les aus que es refugien, s’aparellen, nidifiquen i crien al massís. Els promotors d’aquella protesta afirmaven que per la protecció de la nidificació de diferents espècies d'ocells se'ls limiten el 50% de les parets escalables. En el cas de Montserrat, però, parlem de més de 5.000 vies practicables, algunes de forma permanent, d’altres en diferents moments de l’any (quan no s’hi estableixen restriccions temporals), que fan que es pugui seguir considerant, com se l'ha conegut històricament, una de les catedrals mundials de l'escalada.

El Patronat de la Muntanya de Montserrat i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) van signar el 21 de juliol del 2008 l’Acord per a la Regulació de l’Escalada al parc natural. Document que tenia (i manté) com a objectiu principal protegir les aus rupícoles nidificants al parc natural i, en definitiva, fer compatible l’escalada amb la preservació de la riquesa de fauna i flora del massís. Una pràctica (la de l’escalada) que ja havia convertit la muntanya en una referència mundial (el 1920 Lluís Estasen havia obert la primera via al Gorro Frigi), sobretot a partir de la dècada dels 80, quan es considera que comença pròpiament l’etapa de l’escalada esportiva moderna, amb nous materials com ara els peus de gat (calçat que facilita l’adherència a la roca). Aquella puixança es va traduir, alhora, en una eclosió en l’obertura de noves vies, que es deixaven equipades amb material de subjecció, i que van anar creixent de manera exponencial.

Escaladors ascendint una de les vies de Montserrat / ARXIU/FEEC

Segons xifres que el Patronat del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat va presentar en una jornada quan va fer balanç d’aquesta dècada i mitja de regulació, en aquella dècada dels 80 es van obrir prop de 900 vies, que s’afegien a les més de 700 que hi havia fins llavors. Però és que a la dècada dels 90 van ser 1.132, i entre el 2000 i el 2009, 1.429. De fet, ja amb l’acord de regulació en marxa (que, d’entrada, el que feia era establir períodes durant els quals en determinades zones no es podia escalar), entre el 2008 i el 2013 encara es van obrir una mitjana d’un centenar de vies noves l’any, fins a assolir unes 5.600. Això va fer que entre el 2014 i el 2015 s'establís una moratòria i es regulés també l’obertura de noves vies, creant una comissió tècnica que en valora les peticions (que s’han de tramitar formalment). De manera que entre el 2016 i el 2022 ja només se’n van crear 93, fins a situar-se al voltant de les 5.700 actuals.

El que s’ha fet al llarg d’aquests 16 anys amb aquesta regulació de l’escalada a Montserrat és dividir la muntanya en zones on es controla l’escalada (amb la possibilitat o no de practicar-la segons el període de l’any i de modificar-ne els límits). També es regula, com es deia, l’obertura de vies i canals equipades, per a les quals cal demanar permís. En concret, hi ha establertes cinc àrees. Una identificada com de màxim interès ambiental, on la restricció és permanent. Una altra d’interès per a aus rapinyaires de nidificació primerenca, on no es pot escalar entre l’1 de gener i el 30 de juny. Una tercera d’interès per a rapinyaires de nidificació mitjana, on la restricció està fixada del 15 de febrer al 31 de maig. La quarta és de l’1 de març al 31 de juliol, identificada per a aus rupícoles no rapinyaires. I, finalment, hi ha també una àmplia zona, majoritària, sense cap període de restricció.

Entre les espècies que s’han identificat com a més afectades per la pràctica de l’escalada hi ha l’àliga cuabarrada o perdiguera, el duc, el falcó pelegrí, el còlit negre o merla i el xoriguer.

Al llarg d’aquests anys, i a l’empara d’aquesta regulació, també s’han desequipat vies que s’havien instal·lat sense haver tramitat o rebut autorització emesa per l'Òrgan gestor del parc amb informe previ de la Comissió tècnica. Una tasca que realitzen agents rurals especialitzats -del Grup de Suport de Muntanya (GSM)- amb la retirada del material que els escaladors hi havien posat. Una de les últimes intervencions es va fer el març passat, quan es va desmuntar la canal que baixa des d'un coll proper a l'Agulla de la Salamandra i que arriba a la Font de la Cadireta, a la regió d'Ecos.

Regulació d’un avenc pels ratpenats

La protecció de la fauna i l’evolució de la seva vinculació amb Montserrat ha portat recentment al Patronat a regular també de manera més intensiva l’accés a un dels punts més emblemàtics del massís, en aquest cas per als afeccionats a l’espeleologia. Es tracta de l’avenc dels Pouetons, amb protagonisme, en aquest cas, dels ratpenats. Sempre requereix autorització prèvia, però des del 2022 no se’n donen d’octubre a abril.

Es tracta d’una de les cavitats més importants de Catalunya formades en conglomerat. Està ubicat a la regió de les Agulles, amb una fondària de 125 metres i un recorregut de 530 metres. Consta d’un espectacular pou d’entrada de 52 metres de profunditat. L’últim pou permet accedir a una galeria final de 50 metres. Per tant, la seva configuració només permet la visita a esportistes amb coneixements de progressió en tècniques verticals i amb material específic.

Des del 2022, la seva accessibilitat és encara més restringida per la presència del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii). És una espècie protegida i considerada vulnerable segons el Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya. L’avenc dels Pouetons ofereix unes condicions ambientals úniques al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i, a més a més, està situat en un lloc clau pel que fa a una de les rutes migratòries de ratpenats més importants de Catalunya, motiu pel qual aquests utilitzen la cavitat com a refugi de pas equinoccial durant els mesos de primavera i tardor.

Ara fa tres anys, però, després d'un estudi realitzat per un expert en quiròpters (Avent Sandoval) de la Federació Catalana d'Espeleologia, l'Escola Catalana d'Espeleologia, la Universitat de Barcelona i els cos d'Agents Rurals, es va constatar una novetat molt rellevant: la presència d'una colònia també durant els mesos d'hivern, un període de l’any en què aquesta no es produïa. Una novetat que, segons l’estudi, ve motivat perquè el canvi climàtic està modificant el comportament d'aquesta espècie i sembla que l'estan utilitzant com a refugi d'hibernació. L’augment de les temperatures està alterant els ecosistemes subterranis, condicionant directament el cicle biològic dels quiròpters.

És aquest fet el que va dur al Patronat de la Muntanya de Montserrat i a la Federació Catalana d’Espeleologia a regular-ne l’accés, amb aquest gairebé mig any de restricció. La supervivència d’aquests animals durant l’hivern, i la condició física per afrontar el període de cria depèn d’un equilibri molt delicat entre l’aliment disponible i la despesa que han de fer per sostenir el seu cicle vital. La irrupció de persones dins la cavitat els provoca una alteració que els obliga a gastar una energia necessària per superar l’hivern sense menjar i poder-se reproduir amb èxit.

