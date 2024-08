«Els esportistes pateixen més perquè hi ha una gran pressió social»

L’entrenament és una feina col·legiada que no depèn d’una sola persona. Un atleta o un equip de competició necessiten el suport d’un grup de professionals especialitzats en diferents àmbits, sota la direcció d’un entrenador principal que fixa uns objectius i una forma de competir. Aquesta és la visió que Marcel·lí Massafret (Sant Vicenç de Castellet, 1958) té de la seva feina com a preparador físic de la selecció estatal de waterpolo. Amb els Jocs Olímpics de París diu adeu a la seva trajectòria internacional. Continuarà com a docent de l’INEFC, a Barcelona, abans d’iniciar una nova etapa, més tranquil·la, relacionada amb l’esport de base. Massafret, va néixer i créixer a Sant Vicenç. Per raons professionals i familiars, viu des de fa anys a Sant Cugat del Vallès, però sempre ha mantingut vius als lligams amb el seu poble. El seu pare, que va morir el 2022, en va ser l’alcalde els dos primers mandats de la recuperada democràcia, del 1979 al 1987. Encara que el waterpolo li ha donat molta visibilitat, és un home que ha preparat equips de futbol, bàsquet i esportistes del motor. El seu currículum és molt extens. A 18 anys, quan començava a estudis educació física, ja exercia la docència a un mòdul de l’institut del Lluís de Peguera a Sant Vicenç. Fins que als 28 va entrar a l’INEFC, també va donar classes al Lacetània, a l’Escola Montserrat, a les Dominiques i a l’institut Pau Vila de Sabadell. Massafret acumula diferents titulacions acadèmiques, com les d’entrenador nacional de bàsquet, de natació o el màster d’alt rendiment d’esports d’equip. Està casat amb la també santvicentina Carme Magem, llevadora i artista de projecció internacional, amb qui tenen dos fills, Ignasi i Andreu.

Pregunta de neòfit del waterpolo. La preparació física es fa més al gimnàs o a l’aigua?

La resistència a l’aigua i aplicada a la tàctica de joc la fem dins l’aigua, mentre el treball de força, als dos llocs.

Ha participat en quatre Jocs. Ara, París, però abans a Tòquio, Londres i Barcelona.

El meu debut olímpic va ser a Barcelona 92. Com a entrenador del CAR de Sant Cugat vaig formar part de l’equip de natació sincronitzada. La seleccionadora era la nord-americana Heidi O’Rourke, amb l’Anna Tarrés, com a segona.

En aquests 32 anys a l’olimpisme, quins són els principals canvis que ha detectat?

Barcelona 92 van ser el gran punt d’inflexió. La presència del ‘dream team’ de bàsquet va obrir la porta a tots els esportistes professionals. Es va reinterpretar una part de l’esperit olímpic de Pierre de Cobertin. Des d’aleshores hi ha una mercantilització al voltant dels esportistes i, sobretot de les medalles. Un altre canvi important, ha estat la progressiva acceptació de nous esports olímpics com el 3x3, el brekdance o el golf. Però el canvi més important ha estat la millora física i motriu dels atletes. Són més grans, més forts i més hàbils.

De forma reiterada es parla de la salut mental dels esportistes.

És dels àmbits que ha anat a més, però no sempre en positiu. Els esportistes pateixen més perquè ara hi ha una pressió social molt gran.

Por a la frustració? A no assolir objectius?

Tothom hauria de ser conscient de quin pot ser el seu sostre. No tothom pot guanyar i fer-ho sempre. Si el resultat no és l’esperat, sembla que tot deixa de tenir sentit. No hauria de ser així , s’ha d’aprendre de tot i continuar competint.

El paper de Meritxell Soler a la marató de París és un exemple de fortalesa mental.

Ha competit al límit de les seves pròpies previsions. Sabia que corre a la marató dels Jocs ja era un gran mèrit i que arribar a les medalles encara no era al seu abast. Mentalment, va ser conscient de quins eren els seus objectius, que els ha superat brillantment.

La selecció de waterpolo és farcida de catalans, però actualment sense bagencs.

La selecció la configuren jugadors extraordinaris, com a l’època de Manel Estiarte, que va ser el millor jugador del món. Catalunya sempre ha estat la gran seu del waterpolo estatal. El fet que aquí es concentrin els principals clubs i jugadors té més d’una lectura: el treball del Centre de la Federació Catalana de Natació i dels clubs i, segurament, que a la resta de l’estat la incidència d’aquest esport té espai per millorar. És una llàstima que Manresa no tingui ara un equip potent, com molts anys enrere, en que jugadors bagencs formaven part de la selecció. Sé que és complicat recuperar aquell nivell, però sí que seria fantàstic tornar a competir a l’elit.

El CN Manresa ha fet la travessa del desert...

Segurament. La confluència de molts factors fan que les coses no vagin com voldries. L’econòmic és important, però també tenir a l’abast uns equipaments adients amb disponibilitat horària. Fins que no es van estrenar les noves piscines, les instal·lacions potser no eren les més adequades per les necessitats actuals de l’esport. Per altra banda, el waterpolo ha de tenir el mateix tracte que la resta d’esports escolars. Les nenes i els nens haurien de poder fer waterpolo quan acaben les classes. Fa falta més làmina d’aigua, però el problema és el cost econòmic d’aquest mitjà.

Com omplirà els dies i setmanes de les competicions internacionals?

Deixaré la primera línia del waterpolo d’alt rendiment, que m’ha donat moltíssim en l’ambit humà i professional, però no del tot ni l’esport, ni la docència. En el futur m’agradaria col·laborar en l’etapa de formació esportiva i, a poder ser, al bàsquet, esport que he jugat i he dedicat moltes hores. Mentre he estat a la selecció he deixat de fer coses que vull recuperar. No vull renunciar, per exemple, a les excursions de Junts pel Cim, amb excompanys de l’institut.

El seu pare va ser un referent a Sant Vicenç i vuit anys alcalde. Té temptacions d’anar a llistes electorals?

No. A mi em crida més l’atenció formar part de la vida social del poble. Quan vaig traslladar-me a viure a Sant Cugat em va saber greu perdre el dinamisme de Sant Vicenç. En relació amb el pare, el més significatiu no va ser l’etapa com a alcalde, sinó el paper que va tenir en les entitats locals. Jo diria que el més important d’un poble és el seu teixit associatiu. No vull desmerèixer els ajuntaments, institucions que han d’aplegar gent bona i bona gent. Però per mi, el més important d’un poble és el seu teixit associatiu.

Com veu els actuals alumnes d’educació física?

Diferents de quan jo estudiava. Llavors la majoria érem esportistes en actiu i, n’hi havia forces, d’alt nivell. Considero que tenim alumnes ben preparats que estan molt al dia en l’entrenament i que poden agafar el relleu a la selecció i a qualsevol club de nivell.

A Catalunya ha arribat, per primera vegada una conselleria d’Esport.

En saber-ho el primer que vaig pensar era que ens posàvem al nivell d’altres països on tenen ministeri d’Esports. M’agradaria que al nostre país es creés una xarxa escolar i universitària d’esport, que facilités la pràctica esportiva de qualitat, fet que ajudaria a millorar les seves aptituds cognitives i motrius. També seria bo preveure el paper que podrien desenvolupar els esportistes quan acaben l’etapa d’alt rendiment.

Als pares que demanen consells sobre el millor esport per als fills, què els diu?

Que la bona pràctica esportiva ajuda a desenvolupar la psicomotricitat dels infants i si es fa amb més d’un esport el creixement motriu és més complet.

Opini de l’esport de força per a adults.

La força és prioritària. A banda de la flexibilitat, és de les primeres qualitats que anem perdent amb l’edat. La força ens ajuda a mantenir el to muscular i a tenir una bona actitud corporal. L’entrenament de força és complex i cal anar amb compte amb la pràctica. La variabilitat de les tasques, els tipus de manifestació de la força i el control de la tècnica són fonamentals per al seu correcte desenvolupament i manteniment.

En equips de futbol d’elit es culpa de mals resultats una preparació física inadequada.

La preparació física és un dels continguts més de l’entrenament. Forma part d’un engranatge complex i equilibrat que ha de facilitar el rendiment de l’esportista. Cal que tots els entrenadors estiguin implicats en el procés d’entrenament.

El Baxi Manresa es caracteritza per la intensitat física...

Pel ritme de joc. El Pedro Martínez és un grandíssim entrenador que té clar què li pot aportar a cada jugador i cada jugador què pot aportar a l’equip. Els seus equips s’han caracteritzat sempre per l’alt ritme de joc: pensar, moure’s i executar ràpidament.