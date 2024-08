Navàs fa esclatar la traca valenciana en una festa major cada cop més participativa

Navàs ha fet esclatar avui l'habitual traca valenciana en una festa major que cada edició és més participativa i menys institucional, ja que el pes de les entitats en l'organització general dels actes és pràcticament el mateix que el de l'Ajuntament del poble. En la jornada d'avui tot el que es tenia previst al matí s'ha fet amb normalitat, però a la tarda l'espectacle d'improvisació programat a les 7 a la plaça de l'ajuntament, es farà finalment al poliesportiu per les males previsions meteorològiques.

La traca valenciana ha ressonat per tot el poble uns minuts més tard de la una del migdia a la plaça de l'Església, quan ha acabat la missa. Seguidament, ha començat la cercavila pel carrer de l'Església fins a la plaça de l'Ajuntament amb tota la imatgeria festiva del poble: els gegants, l'Òliba i els nans que anaven acompanyats del grup de bastoners, format íntegrament per dones, i els dansaires de cascavells.

Laura Escudé, cap de colla de l'Òliba, explicava aquest matí abans d'emprendre la marxa que "la traca serveix per marcar l'inici de la cercavila així com el ball de sardanes conjunt és el final". És una tradició que sempre es fa així, però des de fa un parell d'edicions, hi ha la figura de l'Òliba, que segons Escudé, "va tenir molt bona acollida des del primer moment". Es va mostrar molt contenta de formar part de la colla i del teixit associatiu del poble bagenc.

Tot i que avui la programació hagi estat calcada a la d'altres edicions, aquest any sí que hi ha hagut actes nous, majoritàriament proposats per les entitats. Escudé destacava Caragols de Foc: "Va ser un espectacle de bastoneres amb foc que es va fer el divendres al vespre després del Nabars, un corretasques que ja es va fer l'any passat, però també surt la xaranga i les figures festives del poble com l'Òliba". Explica que l'espectacle amb foc va ser "tot un èxit" perquè "potser la gent no s'esperava que fos tan espectacular".

Després que totes les figures ballessin les seves danses a la plaça de l'Ajuntament, ha arribat el torn del grup de bastoners i els infants que fan el ball de cascavells. La sardana conjunta amb el públic ha acabat d'arrodonir un migdia completament festiu amb la plaça plena del tot i la xafogor i la previsió de pluja. L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, ha lloat la feina feta per les entitats del municipi. "Cada cop hi ha més gent que hi vol participar i tenim clar que hi haurà relleu generacional perquè també volem potenciar els actes de cultura popular", celebrava.

Menys pressupost

El batlle detallava aquest migdia que "s'ha hagut de retallar el pressupost per a la festa major, comptàvem amb uns 20.000 euros menys que l'any passat". Confessava que els ha afectat bastant, sobretot pel que fa a les actuacions musicals, "potser no hem pogut contractar allò que volíem i hem hagut de contractar allò que podíem". També exposa que "ha estat una oportunitat per donar suport a artistes i DJ locals". Tanmateix, la previsió és augmentar els diners que es destinen a la festa major de cara a l'edició de l'any que ve.