Cardona tindrà una Casa dels Gegants museïtzada

Cardona tindrà un espai museïtzat per a la conservació, exposició, i restauració de la imatgeria de la vila. Es tracta de la Casa dels Gegants, on es preservarà en un únic lloc i de forma concentrada el llegat festiu de la vila, ara en gran part repartit per les diverses plantes de l'edifici de l'Ajuntament.

La Casa dels Gegants s'ubicarà a l'edifici de la Casa Subirà, situat a la plaça del Vall amb cantonada amb el carrer Doctor Merli, que l'Ajuntament restaurarà i adequarà com a espai museístic prou ampli com per guardar la imatgeria i perquè pugui ser visitada. Ocuparà una superfície de 140 metres quadrats.

El nou projecte tindrà el nom de Casa dels Gegants de Cardona, i l'Ajuntament preveu tenir-lo a punt durant el primer semestre del 2025, segons que han apuntat fonts municipals. Pretén ser un lloc visitable, i un espai museïtzat on no tan sols es guardin pròpiament les peces d'imatgeria, sinó també els vestits, els objectes i altres materials necessaris que l'acompanyen. La proposta del nou espai és presentar la festa centenària del municipi des de les tradicions més singulars a partir de les figures festives cardonines, com són la Festa Major, el Corpus i la Capvuitada, entre d’altres.

Des del segle XVIII Cardona custodia un patrimoni festiu de referència a nivell nacional: des de la imatgeria vinculada a les festes de l'Octava de Corpus, passant per les tradicions vinculades a la Festa Major dedicada a la Mare de Déu del Patrocini, de manera que històricament la vila ha preservat un seguit d'elements centenaris de gran interès patrimonial.

La missió d'aquest espai és la de conservar, investigar, restaurar, difondre i exhibir els fons que formaran part de Casa dels Gegants de Cardona i posar-los a l'abast del públic per ser un punt d’atracció de visitants.

Per explicar-ne tots els detalls, el consistori acollirà una presentació pública per a la ciutadania el proper dimarts, 3 de setembre, a les vuit del vespre al saló de plens de l'Ajuntament.