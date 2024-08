Sant Fruitós sanciona 25 infractors en una campanya de control de velocitat

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha denunciat 25 vehicles per superar els límits de velocitat permesos després de la campanya de control de velocitat realitzada els dies 7, 8 i 9 d'agost, en diferents punts del municipi, gràcies a un radar mòbil que ha permès a la policia situar-se a punts on habitualment no hi ha controls i se supera la velocitat permesa. En total, el radar ha controlat fins a 108 els vehicles al llarg dels tres dies, el que implica que gairebé un de cada quatre vehicles que van ser examinats per la campanya superaven els límits de velocitat permesos.

L'objectiu d'aquesta campanya, coordinada amb el Servei Català de Trànsit, és, segons expliquen des de l'Ajuntament, el de «disminuir els sinistres a través del control de conductes relacionades amb velocitats excessives, o inadequades, que puguin posar en risc la seguretat de qualsevol usuari de la via pública». Des de la Policia Local asseguren que «es continuarà vetllant i fent complir les normes de trànsit» i es demana «una conducció responsable».