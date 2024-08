Cardona pren precaució als Corre de bous per la malaltia de la llengua blava

Cardona viurà de nou la Festa Major amb més de quaranta actes i amb els Corre de bous com a plat estrella, ja que s’allargaran del 7 al 10 de setembre, i les vaquetes, durant els dies 12, 13 i 14. Enguany, en previsió del brot de la malaltia de llengua blava que s’ha vist entre els bovins a Catalunya, des de l’Ajuntament han pres mesures per a evitar infeccions d’aquesta malaltia, malgrat que, segons ha detallat l’alcalde, Ferran Estruch, «els contagis a Catalunya, tant en animals com en persones, són baixos, però farem totes les mesures que se’ns marquin en aquest sentit».

Segons ha detallat la regidora de Festes del municipi, Helena Arnaste, «ens hem informat de la situació perquè també depèn de la procedència dels bovins». Arnaste ha detallat que parlaran amb les ramaderies que proveeixen els animals a la festa, perquè desinfectin els seus espais i evitin el contagi. Pel que fa al que pot fer l’ajuntament, «nosaltres desinfectarem els corrals i els diversos espais i el veterinari comprovarà que tot estigui bé». Estruch ha afegit que «l’important és evitar la infecció en l’inici i en el destí». Ha especificat que totes les mesures que es prenen són les que detalla la Generalitat, amb qui ha explicat que estan en contacte. També ha assegurat que «ja està tot en marxa» per prevenir els contagis.

El Corre de bou de Cardona, l’únic acte taurí de la Catalunya Central després de l’abolició, ara ja fa uns anys, de les vaquetes de Santpedor, té «610 anys d’història», segons ha assegurat Estruch. La majoria d’actes estaran relacionats amb aquesta celebració, que durarà, de forma oficial, del 7 al 10 de setembre, els dies que hi haurà els actes de bous, però que tindrà actes des del dia 3, amb la presentació de la casa dels gegants, fins al dia 18, quan es faran els actes de la commemoració de la capitulació de Cardona. Els dies 12, 13 i 14, tot i ja no formar part del programa oficial de Festa Major, hi haurà les vaquetes.

L’escenari principal de la Festa serà la plaça de Bous, la clàssica estructura de fusta que té un disseny que data de fa 300 anys (és bé cultural d'interès local) i que pot albergar fins a 1.700 persones. Aquest espai, segons ha explicat l’alcalde, «el van començar a muntar a principis de mes i ara ja està pràcticament acabat, i el pes del muntatge l’ha tingut la brigada municipal».

Els actes taurins començaran amb el Corre de bou pel carrer (el popular «Encierro») el dissabte 7 a les vuit del matí. El mateix dia, al vespre, hi haurà el Corre de bou tradicional, que comptarà amb una exhibició de toreig i també la clàssica cargolera. L’acte, com la majoria dels esdeveniments taurins, estaran amenitzats per la Banda de Música de Cardona. L’endemà, nou Corre de bou tradicional, a dos quarts de sis de la tarda, i dilluns, un nou «Encierro», el Corre de bou infantil, i el darrer dels clàssics. El dijous serà el torn d’un altre Corre de Bou infantil, una exhibició de retalladors, i la primera de les tres diades de vaquetes, que es repetirà el divendres 13 i el dissabte 14. El diumenge finalitzarà amb una cercavila amb bous inflables, i un espectacle còmic taurí.

Malgrat això, les jornades festives també tindran altres protagonistes. La cultura popular, encapçalada pels bastoners i l’Àliga de Cardona, seran presents, el dissabte 7, després de la tradicional processó trasllat de la Mare de Déu del Patrocini fins a la parròquia. Els bastoners també actuaran a l’interior del temple. Diumenge, en canvi, la Coral Cardonina cantarà a l’Ofici Solemne sota la direcció d’Ovidi Corbacho, i també hi haurà la cercavila de gegants, amb la participació dels gegants locals de Planès, la Coromina, raval de Sant Joan i Geganters i Grallers de Cardona, i l’amenització de la Banda de Música local. Precisament els Geganters de Cardona faran un taller dilluns, simultàniament a l’Ofici en honor a la Mare de Déu del Patrocini, on actuaran la Coral Cardonina i l’Àliga de Cardona. Més tard hi haurà sardanes, primer amb la Cobla Berga Jove, i a la tarda, amb la Cobla Baix Empordà. L’Àliga tornarà a sortir el dia 10 i el 18, mentre que la Coral i els Trabucaires de Sant Ramon seran presents a l’acte de la Diada.

La música també serà protagonista, amb diversos concerts al llarg de la festa. Dissabte, després del «txupinasso», tocaran La Banda del Coche Rojo, Portobello i Angangas a la plaça de bous, en la clàssica «nit de l'empalme», mentre que, simultàniament, la plaça de la Fira de Dalt acollirà la carpa electrònica We Love Music-On. Dissabte hi haurà els concerts de l’Allargu, amb Kintus i Sixtus, i el concert de Millenium Trio. Diumenge serà el torn de Coco Version i DJ Diana BZN i dilluns, ball de Festa Major amb Grup Crystal.

Uns altres protagonistes seran la Penya Pagesos, que enguany celebren 40 anys i faran el pregó popular. A més, faran un esmorzar popular a la plaça de bous la Diada. El pregó institucional, en canvi, serà a càrrec de la muntadora de cinema Elena Ruiz Guitart. Altres actes destacats seran el monòleg «una estona amb Joan Pera» o el Castell de Focs, ambdós el dia 10. Des de l’Ajuntament, s’ha informat que s’instal·laran, el dissabte i el diumenge, un punt lila amb personal especialitzat, i que, enguany, les entrades pels Corre de bous, que es posaran a la venda el dia 2, seran amb codi QR. Estruch ha destacat que la Festa Major «és un moment màgic que els cardonins i cardonines vivim amb especial il·lusió», i ha recalcat que el programa d’enguany «combina la tradició, la identitat del nostre poble, i també noves activitats i nous actes».