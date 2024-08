Artés enceta divendres cinc dies de Festa Major amb mig centenar d'activitats

Artés donarà aquest divendres el tret de sortida als actes oficials de la Festa Major, que s'allargarà fins dimarts amb una cinquantena d'activitats.

Les propostes musicals ocupen bona part del programa, especialment els concerts que enguany destaquen pel seu caràcter local i pels grups de versions. Durant la nit de divendres al vespre ja hi haurà una primera tongada amb els SPD 509, de segell artesenc, Blú Versions i Dolça Dj, després dels balls en línia, la sessió de pilates i els tastets gastronòmics que s'hauran fet a la tarda, i de l'obertura de l'espectacle nocturn amb la txaranga Buidant la Bota. Dissabte hi haurà més música i ball, amb màsters de zumb'n dance i batxata a la tarda, i el ball de gala amb Sol de Nit a les 10 a la Sala Dos de Gener, mentre a l'escenari Central actuaran Pau Jorba i David Gimeno, VHS Vintage Hits Songs, i Dj Miraaleix, en aquest cas a la zona de Colles. Diumenge a la tarda, la música es combinarà amb l'arquitectura, l'art i el patrimoni en el Cicle Classes d'Arrel, en què diversos artistes, la majoria de l'àmbit local, actuaran a l'escenari Central, abans del Ball de Nit a la Sala Dos de Gener amb Duet Dava. Dilluns serà el torn de Dj Matusalem, Coco, i Dj Ceba, a partir de les 11 de la nit a l'escenari Central. Entre les propostes musicals d'aquests dies, també hi haurà sardanes i havaneres.

Imatgeria, tradició i balls populars també seran protagonistes. Dissabte, hi haurà una tarda castellera a les 5 a la plaça Faura, i de 6 a 9, jocs tradicionals d'ambient rural al Passeig Diagonal. L'endemà, a partir de les 11 del matí arribarà un dels plats forts de la festa, amb la 29a Trobada gegantera i cercavila des de Cal Sitges, i a 2/4 de 6 de la tarda la cercavila serà bastonera, des del mateix lloc i amb dues colles convidades juntament amb la d'Artés i dues colles convidades.

Trobada castellera en una de les edicions de la Festa major d'Artés / Arxiu | Ramon Creus

També hi haurà moments per a l'humor. Diumenge, a les 10 de la nit a l'escenari Central, actuarà el monologuista Guillem Estadella, i tot seguit hi haurà un Mambo Show, i dilluns a la tarda a la Sala Dos de gener, l'humor arribarà amb "L'odissea del riure perdut" de Teatre Mòbil. I de l'humor, a l'aventura per a petits i grans, amb un espai d'experimentació i joc a l'aire lliure, aquest divendres; experiències amb el metavers; dissabte al vespre a Cal Sitges; una room scape i una tarda infantil i familiar, diumenge; un circuit X-Trem Race, dilluns al matí al passeig Diagonal; i una activitat d'orientació, dimarts a les 11 al parc de Can Crusellas. Els més patits també hauran tingut el seu pregó particular dilluns a les 6 amb Lali Begood.

Tot plegat es complementarà amb activitats esportives, gangues i els focs de comiat, en aquest cas dimarts al vespre, després de les havaneres de les 9 a Can Crusellas.

L'Alternativa arrenca un dia abans

La Festa Major Alternativa, que organitza l'Ateneu Popular la Falç al Bosquet de l'Aplec, ja arrencarà aquest dijous amb un berenar popular i la decoració del Bosquet, a les 6, seguit d'un espectacle infantil de la Cia Més Gruixuda, ambientat en el tèxtil de la Catalunya Central i, com a novetat, del Joc de la Pastanaga, fins al Kintu a la Fresca (a les 9) amb productes de proximitat com a premi.

Una de les activitats de jocs a la Festa Major Alternativa de l'any passat / Arxiu | Ateneu Popular la Falç

Divendres, a 2/4 de 8 del vespre, hi haurà una xerrada antirepressiva sobre els encausats per l'ocupació del rectorat de la UAB el 2013. A les 9 hi haurà un sopar popular, i a les 11, els primers concerts de l'Alternativa, amb els manresans Fckmylife, la banda tribut a Madness The Baggies, i els locals PD Maggix.

Dissabte, paellada, la pintada d'un mural feminista, i a la nit, més concerts, amb els bagencs Declivi, i amb Batec, Las MariKarmen, i les locals PD Tes. Com a novetat, hi haurà un concurs d'Air Guitar.

L'endemà a la tarda hi haurà una gimcana i l'actuació de Betu el pallasso; i dilluns, vermut de festa major, i a la tarda, torneig de botifarra i tarda de jocs, fins que comenci el sopar popular i un trivial per equips com a darrera activitat.