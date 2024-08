Castellgalí afronta obres del gimnàs que tenia pendents des que es va estrenar fa dos anys

L’Ajuntament de Castellgalí preveu afrontar en els propers mesos diverses obres del gimnàs municipal que encara tenia pendents d’executar des que es va posar en marxa el gener del 2022. Són treballs menors que en principi no haurien d’afectar el funcionament normal de les activitats que s’hi fan, però que complementen les instal·lacions actuals «perquè l’equipament pugui disposar d’unes millors prestacions», segons que ha explicat l’alcalde d’aquest municipi, Cristòfol Gimeno.

Els treballs completaran la segona fase de les obres, i donaran per acabat del tot l’equipament. Es tracta de tres actuacions que inclouen la instal·lació d’un ascensor per comunicar les dues plantes de l’edifici, una intervenció de millora de la climatització de la sala superior, i un enjardinament de l’espai exterior, per un import total de 122.612 euros (amb IVA inclòs), dels quals la Generalitat n’aportarà uns 90.000 a través del Pla Únic d’Obres i Serveis.

L’Ajuntament ha procedit a l’aprovació inicial del projecte bàsic d’aquestes obres complementàries amb una actualització de preus, amb la idea que al setembre es pugui treure l’obra a concurs i es pugui executar entre el 2024 i començament de l’any que ve.

El gimnàs, que també consta d’un espai amb una sala polivalent, es va començar a construir el 2019 al costat de les piscines, en l'àmbit de la Masia del Pla, de manera que comparteixen els vestidors i el bar. És un edifici completament nou amb planta baixa i primera. Als baixos s’hi concentren totes les activitats dirigides (que fins aleshores es repartien per diversos espais del poble), mentre que a la planta primera hi ha la sala polivalent i les màquines per fer exercici. Ja de bon principi es contemplava la connexió amb un ascensor, a banda de l’escala, però va quedar pendent, i l’obra es vol afrontar ara. Pel que fa a l’enjardinament, servirà per dignificar l’espai exterior de l’edifici i, entre altres coses, es col·locaran les lletres amb el nom del gimnàs.