Santpedor programa una visita guiada a l'Església de Sant Pere d'Or

L'Oficina de Turisme de Santpedor ha programat una visita guiada a l'Església de Sant Pere d'Or perquè els visitants «la puguin conèixer més a fons». La visita serà el dissabte 7 de setembre i anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. Es farà en grups de deu persones cada mitja hora i cal inscripció prèvia gratuïta que es pot fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Durant la visita es podrà pujar el campanar, visitar les capelles i baixar a les catacumbes.

L'Església de Sant Pere d'Or, que ha donat nom al municipi, apareix mencionada documentalment per primer cop l'any 996 i destaca per ser un edifici que es va anar remodelant i que integra un campanar gòtic, una portalada romànica i diversos elements de valor artístic com la talla d'alabastre amb la figura de Sant Miquel, l'ossera medieval de Pere de Prat i la capella de les Santes Espines.