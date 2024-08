Detenen un home amb 35 antecedents per un cas de robatori amb força a Monistrol

Durant la nit d'aquest dissabte una patrulla de la Guàrdia Municipal de Monistrol de Montserrat va arrestar un home que tenia 35 antecedents previs i una ordre de detenció vigent per un cas de robatori amb força. L'arrestat va ser localitzat a la Pujada de l'estació del mateix municipi, mentre estava amb una altra persona. Quan els agents del cos van passar-hi pel costat i els van detectar van notar que tenien una «actitud sospitosa», com consta al comunicat emès per l'Ajuntament del municipi bagenc.

Va ser llavors quan es van adonar que un dels individus era un reincident que comptava amb més d'una trentena d'antecedents i que tenia una ordre de detenció en actiu, de manera que van procedir al seu arrest. Els agents de la Guàrdia Municipal van posar el detingut a disposició de la comissaria de Manresa i ahir, dimarts dia 28 d'agost, va ingressar al centre penitenciari de Lledoners.

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat va publicar un comunicat agraint a la Guàrdia Municipal per «la seva dedicació i compromís en la protecció del nostre poble».