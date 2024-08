Sant Salvador alerta que el projecte d'institut no avança

L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha mostrat la seva preocupació perquè les esperades línies d’ESO, que convertiran l'Escola Montserrat en institut-escola, no arribin al curs 2025-26, que és el compromís al qual va arribar fa uns mesos amb el Departament d’Educació, quan encara estava en mans d'ERC. L’alcaldessa del municipi, Anna Llobet, de Junts, ha expressat que «ens preocupa a l’equip de govern», tot i que confia que es pugui resoldre el procés amb el nou govern i l’educació secundària al municipi sigui una realitat d'aquí a un any.

Llobet ja explicava a Regió7 al febrer que «estem pràcticament segurs que tindrem institut de cara al curs 2025-2026» i que, des que havien entrat al govern municipal, havien treballat amb el Departament per a aconseguir aquestes línies. Ara, però, l’alcaldessa es mostra dubitativa sobre el tema. Explica que, un cop van tenir prou informació, «vam tenir una reunió amb els pares i mares de l’escola, amb l’AFA, i vam explicar tots els pros i contres de tenir institut, perquè hi ha coses que estan molt bé, però també hi ha algun inconvenient». Amb la informació sobre la taula, les famílies van avalar en una consulta que es fessin les línies d’institut, amb prop d’un 83% dels vots i amb una alta participació. Tenir institut implica més proximitat, però també vol dir que, pels alumnes del municipi, serà molt més difícil escollir un institut de Manresa com feien ara, i deixaran de tenir-ne el transport subvencionat.

Un cop feta la consulta, es van posar en contacte amb el Departament per tirar-ho endavant, però, assegura Llobet, «ens van dir que ens havíem d’esperar, perquè les eleccions es va paralitzar tot el que són gestions administratives, com és normal. Ens van dir que després de les eleccions ens reuniríem». Més de cinc mesos després de la convocatòria de comicis, l’alcaldessa afirma que «a hores ara encara no ens hem reunit, perquè no hi ha hagut manera d'aconseguir trobar una data per poder-nos reunir amb el Departament».

Per tant, Sant Salvador resta a l’espera que es nomenin els nous representants territorials del Departament per començar a treballar, ja que els actuals encara són els del govern anterior, i estan en funcions. Llobet espera que «aquest setembre puguem començar a fer reunions». Així i tot, expressa preocupació perquè «no sabem si la línia de treball de l’anterior govern serà la mateixa que l’actual, i esperem que mantinguin la voluntat de fer l’institut». «Si no hi hagués hagut eleccions, ara ja estaria tot definit», sentencia.

El projecte de convertir l’actual Escola Montserrat en un institut-escola que aculli els alumnes d’ESO de Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit del Boix ve de lluny. Actualment, els alumnes guardiolencs de secundària van als instituts Cal Gravat, Pius Font i Quer, Institut Sis (al Xup) i Guillem Catà, tots a Manresa. Aquest curs, segons denuncia Llobet, «ja han tret de la llista el Pius Font i Quer, i només han deixat tres opcions». L’alcaldessa explica que «fer l’institut també ajudarà a descongestionar els centres de Manresa, que també és una voluntat del Departament». A més, no compten tenir problemes pel que fa a l’espai, ja que «Educació diu que ho farem amb mòduls prefabricats, que són molt més ràpids de posar i no requereixen tanta obra». Així doncs, la prioritat ara és «tot el tema administratiu, burocràtic i de professorat».

