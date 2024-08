Sant Vicenç farà reversible el pas per sota la Renfe per millorar la mobilitat

Els vehicles que circulin pel pas de sota la Renfe pel carrer de Pius XII, a Sant Vicenç de Castellet, podran fer-ho en totes dues direccions, i no només en sentit nord (cap al sector més nou i en direcció al Pont de Vilomara) com fins ara. L’Ajuntament el convertirà en un pas reversible mitjançant una regulació amb semàfors per afavorir la mobilitat interna que ara es veu limitada en un punt molt cèntric i transitat al mig del poble.

Es tracta d’un pas soterrat tant per a vianants com per a la circulació rodada que travessa les vies del tren entre els carrers Mura i Manresa, però és estret i només permet que pugui creuar un sol vehicle. Malgrat tenir unes dimensions molt reduïdes, és un punt molt freqüentat perquè, per poder travessar d’una banda a l’altra de les vies, aquesta és l’única alternativa al pas que hi ha per l’avinguda del Secretari Canal. En aquest cas, no està soterrat i és prou ampla perquè hi passin dos cotxes alhora, però es troba a cinc carrers de distància del Pius XII i sovint s’hi fan taps de circulació precisament perquè hi ha poques opcions de connexió entre banda i banda «en un poble de 10.000 habitants com té Sant Vicenç», lamenta l’alcalde, Dani Mauriz.

Per això es vol donar resposta a una demanda molt reivindicada al poble, i es farà amb aquest pas reversible que no implicarà cap remodelació a nivell urbanístic perquè tan sols es regularà amb semàfors, però es preveu que ajudi a resoldre «un problema molt gran de mobilitat al poble, i permeti que els veïns que viuen a la zona nord puguin tenir una sortida ràpida i sense col·lapses» des d’aquest punt cap a la banda sud i cap a la carretera C-55, afegeix Mauriz. Considera que aquesta fórmula és una manera senzilla de reduir el màxim aquest problema» sense necessitat de fer ampliacions del pas o actuacions urbanístiques que requeririen de més dificultat, inversió i temps.

Amb la nova proposta, que encara no té data tot i que es preveu que es pugui posar en marxa properament perquè es tracta d’un contracte menor que requereix una memòria però sense tràmits excessius, la circulació en sentit nord (del carrer Mura cap al carrer Manresa) tindrà preferència però ja no serà l’única possible. S’instal·larà un semàfor a cada una de les dues entrades que estarà en verd en sentit nord, però que canviarà per deixar circular en sentit sud quan el sensor detecti que hi ha vehicles esperant. Pel que fa als vianants, la nova proposta no preveu cap canvi, i podran continuar creuant per la passarel·la que tenen adaptada al costat del vial com fins ara.