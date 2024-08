S'incendia el motor d'un turisme a la C-16, a Sallent

Un turisme s'ha incendiat mentre circulava per la C-16, en el seu pas per Sallent, un incident que ha afectat també el seu motor. L'avís ha estat rebut a les 16.30 h d'aquesta tarda i quan els agents de Bombers han arribat al punt quilomètric 64 de la mateixa via, al voral de la qual es trobava el vehicle, han apagat el foc amb un extintor.

Les flames han afectat el motor del turisme, però cap persona ha resultat ferida, com tampoc la vegetació de la zona. El cos de Bombers s'ha activat amb dues dotacions.