Cardona reviurà els fets de la Guerra de Successió al poble amb dos dies de funcions

En el marc de l'Aplec del 18 de Setembre, Cardona es prepara per reviure un any més els fets que va viure amb del 1711 amb el setge al castell i la posterior capitulació de la vila el 1714 davant les tropes de Felip V, i ho farà amb dues representacions, els dies 13 i 14 de setembre, a partir d'1/4 de 9 del vespre. La recreació del setge i la representació de la capitulació amb un fragment de "Viurem lliures o morirem", anirà a càrrec de la companyia de teatre El Traspunt, La Mandraga, Bruixes de Cardona, Canoners de Cardona i Grallers de Cardona.

L'escenari central de la funció se situarà al castell, però els assistents seran citats a la Plaça del Mercat, des d'on sortirà la comitiva en direcció al castell enmig d'escenes que ja recrearan el setge del 1711. L'organització de l'acte va a càrrec de l'Associació Cultural 18 de Setembre, que ja ha posat en venda les entrades, que estan numerades i estan disponibles a través de la web de Cardona Turisme. També es poden adquirir presencialment a l’Oficina de Turisme de Cardona en horari d’atenció al públic. La pujada i la recreació costaran 8 euros, i si es vol assistir als actes per separat, costarà 5 euros cada cosa. Per als menors de 6 anys, que no disposaran de seient, l'entrada és gratuïta.

16 anys d'Aplec

L’Aplec del 18 de Setembre se celebra a Cardona des de 1998. Té com a objectius principals commemorar, recordar i divulgar els fets històrics succeïts a la vila durant la Guerra de Successió, amb la capitulació del castell el 18 de setembre de 1714, una setmana més tard que Barcelona. També pretén reivindicar les llibertats perdudes d’aleshores ençà i fomentar la cultura popular catalana.

El 2004, es va proposar afegir dins l’Aplec una recreació històrica, per tal de donar més pes al paper de Cardona dins la història de Catalunya. L’espectacle, amb música en directe, es va anomenar aleshores "7 dies de setembre" i es va representar sense interrupció fins al 2012 pel Grup de Teatre El Traspunt. El guió era de Jordi Santasusagna.

El 2013, amb la voluntat d’explicar també els fets ocorreguts a la vila el 1711, i per la importància que la població assoliria en la celebració del Tricentenari (del 2014), es va refer el guió i la música (amb els mateixos autors) per dotar l’espectacle d’una nova dimensió. En aquest nou guió, i per aconseguir una dinàmica que combinés rigor històric i entreteniment, es va pensar a alternar les escenes teatrals amb imatges de ficció. El seu títol és "Viurem lliures o morirem", que és la recreació que actualment es porta a escena amb música en directe —a càrrec de l’Orquestra 18 de Setembre, composada per Xavier Ventosa—, i de la qual se n’han anat fent actualitzacions de text i escenogràfiques en el decurs dels darrers anys. La direcció va a càrrec de Pep Haro.

Cardona va ser un dels indrets més importants dels Països Catalans durant la Guerra de Successió (1705-1715), que va significar l’ocupació de Catalunya per les tropes francoespanyoles i la desaparició de totes les institucions catalanes. El seu castell va esdevenir un dels focus més destacats de la resistència catalana i es va convertir en el darrer baluard de les llibertats de Catalunya.