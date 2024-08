Navarcles remodelarà la plaça Aguilar per dignificar-la i reduir-hi el trànsit

Navarcles transformarà la plaça Aguilar, que actualment serveix bàsicament com a zona d’aparcament, en un espai obert amb prioritat per als vianants, que serveixi de punt de trobada i també per a l’esbarjo o la realització d’activitats. La idea és «dignificar i pacificar» un punt cèntric de la vila en consonància amb altres actuacions ja fetes o encara pendents en diversos punts del nucli antic, segons que ha explicat la regidora d’Urbanisme, Nereida Berruezo.

L’Ajuntament ja ha aprovat el projecte, que està pendent de licitació amb l’objectiu d’iniciar les obres d'aquí a poc temps i haver-les completat de cara a l’estiu de l’any que ve, amb un pressupost de 230.782 euros, dels quals 203.038 els aportarà la Generalitat amb una subvenció destinada al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

La plaça forma part del nucli històric de Navarcles. Està limitada en un extrem amb el carrer Ample, i pel carrer Sant Benet en l’altre, i és en aquest context «de regeneració del nucli antic» que s’impulsarà aquesta actuació, apunta Berruezo. Tot plegat comportarà la reducció de l’espai destinat als vehicles, amb menys aparcament i amb una circulació més restringida i apartada del centre de la plaça. La pèrdua d’aparcament no preocupa, entre altres coses perquè «Navarcles en té molt a pocs minuts del centre», sosté la regidora, mentre que la reducció de la circulació respon a la voluntat de convertir aquesta plaça en un espai pensat per als vianants, com tot el nucli antic en el seu conjunt.

Tot plegat deixarà espai per a la instal·lació de mobiliari fix, des de bancs, fins a grades, una plataforma de joc i una tarima d’escenari per poder-hi desenvolupar activitats a l’aire lliure. També hi haurà elements de jardineria amb geometria rectangular i que combinaran diverses espècies herbàcies, flors i arbres de nova plantació. Se situaran de tal manera que deixin un buit al centre per dignificar l’accés a l’edifici de Ca l’Aguilar, que presideix la plaça. A més, la plaça es reurbanitzarà en tot el seu conjunt amb el mateix material amb què en el seu dia es van reurbanitzar els carrers que hi conflueixen, i que també coincideix amb el de l’interior de l’edifici de Ca l’Aguilar. Amb la repavimentació, també es modificaran les xarxes de serveis que quedin afectades per l’actuació.

Ca l’Aguilar, a la recta final

Les obres de la plaça donaran continuïtat a la reforma de l’edifici de Ca l’Aguilar, que ja està a la recta final i es preveu que s’enllesteixin aquesta tardor.

La rehabilitació d’aquest immoble històric, de titularitat municipal i en desús des de fa temps, respon a voluntat de l’Ajuntament d’adequar-lo com a equipament públic amb una àmplia intervenció en tot el seu interior, atès que la degradació que ha anat patint l’edifici l’havia convertit en una caixa buida, de manera que ha calgut condicionar-lo del tot. Disposarà d’una planta baixa i dues de superiors.

Un cop acabades les obres, que no es descarta que, en part coincideixin amb les de la plaça, Ca l’Aguilar esdevindrà un equipament municipal de caire polivalent, si bé s’han de concretar els usos que tindrà.