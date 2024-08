Artés completarà enguany la connexió interna dels dos edificis de la Casa Museu

L’Ajuntament d’Artés fa un pas més en l’adequació de la Casa Museu, que s’ha de convertir en un equipament de referència per explicar el món de la vinya i el vi en un nou espai ampliat després que fa uns anys l’Ajuntament va adquirir l’edifici annex a l’antic museu. D’aquí a final d’any, afrontarà els treballs que han de completar la connexió interna dels dos immobles, i a partir d’aquí la feina es podrà centrar en la resta de fases de condicionament i museïtzació de les diverses plantes de què consta, així com de l’alberg, les sales polivalents i el bar que també contempla el projecte.

De moment, ja s’ha adjudicat l’obra per eliminar l’antiga escala que hi havia en un dels immobles, que ja no serveix perquè se’n va construir una de nova i també un ascensor per donar accés a banda i banda dels edificis, de manera que es guanyarà espai per a les futures sales. Així mateix, es poliran altres elements de connexió i dels accessos per deixar definitivament enllestida la unió entre els dos edificis.

El que es farà ara «és una intervenció mínima» que pujarà a uns 150.000 euros, explica l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, però important perquè permetrà avançar en la resta de fases que encara queden pendents. En són tres, que tenen relació amb la reforma interior de les diverses plantes dels dos edificis, i per a les quals encara no hi ha finançament ni data. L’Ajuntament té la intenció d’apuntar-se, aquest mateix setembre, a la convocatòria d’ajuts del Pla General d’Inversions de la Generalitat, i de buscar altres possibles subvencions per mirar d’afrontar tan aviat com sigui possible la propera fase, que se centrarà en l’adequació de l’accés amb un espai de bar amb terrassa.

De fet, l’estructura de les plantes de la futura Casa Museu s’ha d’entendre partint de la base que els dos edificis són sobre un terreny en desnivell. Tenen quatre plates cadascun, si bé aquest desnivell fa que l’entrada per la plaça Vella doni accés directe a l’antic museu a un nivell superior a la Casa Museu, que dona al carrer de la Roca. Així doncs, l’edifici de l’antic museu consta d’un soterrani on hi ha l’arxiu, i a l’espai del costat, que es correspon amb la planta baixa de la Casa Museu i que es va acabar d’adequar fa tot just mig any, s’hi ubiquen nou tines de vi que formen part d’un dels espais museïtzats. Per fora, hi haurà la terrassa del bar que se situarà als baixos de l’edifici de l’antic museu, mentre que a sobre hi haurà un espai museïtzat encara per definir, i al capdamunt una sala polivalent. En paral·lel, l’edifici del costat tindrà un alberg amb lavabos, dutxes i una cuina al mateix nivell que el bar; una sala de conferències a la planta de sobre, i una terrassa al capdamunt.