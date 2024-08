Castellgalí tindrà supermercat i benzinera a mitjans de setembre

Castellgalí tindrà una botiga i una benzinera, propietat de la cadena BonÀrea (l’antiga Àrea de Guissona), a mitjans de setembre. L’establiment tindrà uns 150 metres quadrats i la benzinera també inclourà un espai per rentar els vehicles i uns aspiradors. Actualment, Castellgalí, de més de 2.300 habitants, no té cap benzinera, ni tampoc disposa de superfícies de supermercat com el nou BonÀrea. El futur establiment, que ja està completament dempeus i tan sols cal finalitzar les obres dels subministraments, està situat al costat de la carretera C-55, ubicada al polígon Pla del Camí, entre els carrers de Jacint Verdaguer, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i Font del Salom. La parcel·la, que té un total de 6.180 metres quadrats, es va adquirir a finals del 2022.

L’alcalde del municipi, Cristòfol Gimeno, ha expressat la seva satisfacció per l’estrena del nou local, ja que «fins ara no teníem cap establiment d’aquest tipus» i creu que es complementarà amb les actuals botigues del poble. «És un establiment que posem molt en valor, ho veiem molt positivament». Gimeno relata que «des que van adquirir els terrenys hem estat en contacte amb ells. Hi ha hagut coordinació a cada pas», i afegeix que «aquest establiment anirà bé per la gent gran. Estem entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, i estàvem mancats d’aquests serveis». A més, valora que «està al costat de la parada de bus, i això també va bé». «Podrem tenir producte fresc sense haver de sortir del municipi», afegeix.

Gimeno ha apuntat que els habitants del municipi estan satisfets amb l’arribada de la botiga i la benzinera: «Els veïns esperen amb candeletes, des que es va presentar el projecte i, ara que es veu ja acabat, demanen que quan ho tindrem». «Tenen moltes ganes de tenir-ho ja en funcionament», sentencia.