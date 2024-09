Sant Salvador de Guardiola transformarà l'antic Ajuntament en un local pels vigilants municipals

Sant Salvador de Guardiola tindrà un local per als vigilants municipals abans que s’acabi l’any, segons ha assegurat a Regió7 l’alcaldessa del municipi, Anna Llobet, de Junts. Aquesta «comissaria», tot i que no tindrà aquest estatus de forma oficial, ja que Sant Salvador no disposa de policia, sinó de vigilants municipals, s’ubicarà a l’edifici de l’antic Ajuntament, al carrer de Dalt 16, a pocs metres de l’edifici actual. L’adequació, segons les fonts consistorials, valdrà prop d’uns 90.000 euros, i el projecte va ser aprovat per decret el dia 19 d’agost, pas previ a poder començar les obres.

Aquesta oficina dels vigilants tindrà una ubicació cèntrica, i és un edifici de propietat municipal que actualment estava buit, fet que ha facilitat poder reformar-lo per fer-hi les obres. L’edifici havia deixat de ser la casa consistorial l’any 2011, quan es va inaugurar el nou Ajuntament, i s’hi havia fet un espai de coworking pels veïns que «volguessin llogar l'espai i tenir un despatx allà, amb una sala de reunions». Aquesta proposta, segons Llobet, «mai va acabar de funcionar del tot, tenia tres oficines i no va acabar d’estar mai ple. El 2019 ja no hi havia ningú». Actualment, ja no es llogaven les sales i l’espai servia, de forma ocasional, com a sales de reunions pels grups polítics a l'Ajuntament. Segons l’alcaldessa, «és un espai que està per utilitzar i hem pensat que la millor manera d'utilitzar-lo, arran de la proximitat a l'Ajuntament, és poder-hi fer una oficina per vigilants municipals, tot i que és com si fos una comissaria».

Llobet ja va assegurar fa mesos a aquest diari la voluntat de fer aquesta comissaria i ara, segons relata, «tenim el projecte aprovat i l’obra adjudicada i, entre el setembre i l’octubre, haurien de començar les obres. No és una obra gaire gran». També ha expressat que espera que les obres siguin curtes i que, per tant, de cara al novembre o desembre les obres puguin finalitzar i «poder fer el trasllat dels vigilants municipals». L’espai actual «és molt petit, només hi cap una o dues persones, a l’entrada de l’Ajuntament, i no comptem que s’hi traslladi ningú, no canviarem l’estructura», relata. En canvi, l’alcaldessa explica que «la intenció és que serveixi per usos de l’Ajuntament, i perquè el puguin fer servir els vigilants municipals en cas d’haver de fer alguna cosa més a prop de l’Ajuntament. Sobretot, quedarà perquè el puguin fer servir ells».

Aquesta adequació de l’antic Ajuntament és la solució a un problema que, segons Llobet, s’ha agreujat a mesura que la plantilla de vigilants municipals ha anat augmentant: «Ara tenen un espai, un despatx, a l’Ajuntament, i com que el cos ha anat creixent, el lloc s’ha fet petit. És insuficient per les necessitats que tenen. Això resoldrà el problema i anirà molt bé per a tots». Actualment, Sant Salvador de Guardiola té una plantilla de cinc vigilants municipals, que fan torns durant el dia i que, a més, fan torns especials de nit en ocasions concretes com la Festa Major del municipi.

Subscriu-te per seguir llegint